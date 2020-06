România, printre statele UE cu cea mai mare inflație, în luna mai

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a coborât până la 0,1% în luna mai 2020, de la 0,3% în luna aprilie 2020, iar în UE a scăzut până la 0,6%, de la 0,7% în perioada precedentă.

Statele cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei sunt Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia şi România, arată datele Oficiului European de Statistică (Eurostat).

În România, rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 1,8% în luna mai, de la 2,3% în luna aprilie.



Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie a scăzut în 20 de state membre, a rămas stabilă în două ţări şi a crescut în alte cinci state, comparativ cu aprilie.

Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei din UE au fost înregistrate, luna trecută, în Polonia (3,4%), Cehia (3,1%), Ungaria (2,2%), Slovacia (2,1%) şi România (1,8%).



Statele UE unde rata anuală a inflaţiei este negativă sunt: Estonia (-1,8%), Luxemburg (-1,6%), Cipru şi Slovenia (ambele cu minus 1,4%).



În zona euro, cel mai semnificativ impact asupra creşterii anuale a preţurilor l-au avut cele la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări (0,64 puncte procentuale), servicii (0,59 puncte procentuale) şi produse industriale (0,06 puncte procentuale).

Scăderea preţurilor la energie a şters 1,20% din avansul inflaţiei, în luna mai.



Inflaţia de bază (core inflation), ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut cu 1,2% în mai, după un avans de 1,1% în aprilie.

Inflaţia de bază este urmărită cu atenţie de către BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.



În cazul României, Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat că rata anuală a inflaţiei a coborât la 2,3% în luna mai a acestui an, de la 2,7% în aprilie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar mărfurile nealimentare cu 0,15%.



Preţurile de consum, în luna mai 2020, comparativ cu aprilie, au urcat cu 0,05%, iar faţă de decembrie 2019 avansul a fost de 1,47%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.



Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, estima recent că inflaţia va coborî, anul acesta, sub 2%, în prezent tendinţa fiind de scădere.



Banca Naţională a României (BNR) a redus prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 2,8%, de la 3% anterior.