România se ia la întrecere cu melcii

Viteza cu care se construiesc în România autostrăzile este demnă de cartea recordurile. În 1990 porneam cu o moştenire de 116 km, iar la sfârşitul lui 2019, după 30 de ani, am reuşit performanţa să avem doar 850 km, ceea ce înseamnă o medie de aproape 24 km de infrastructură de mare viteză construită pe an. Statistic, viteza cu care construim este doar de aproape trei ori mai mare decât viteza de deplasare a melcului. Cercetătorii britanici stabileau în 2013 că un melc parcurge 25 de metri în 24 de ore, ceea ce înseamnă că într-un an normal, care are 8.760 de ore, ar parcurge 9 km. Dacă este însă să adunăm cifrele politicienilor, care nu se sfiesc niciodată să promită marea cu sarea, România ar fi trebuit să aibă deja câteva mii de kilometri.

Pentru 2019, guvernul anunţa că vor fi puşi în exploatare 180 km de şosele de mare viteză, dar în final a trebuit să ne mulţumim doar cu 43 km. Acum, noul guvern PNL ne spune, prin vocea ministrului Transporturilor, că în 2020 vom avea 120 km, dar cifra este deja combătută de asociaţia Pro Infrastructura care avanseză o cifră mult mai realistă: 23 km.

Ce arată datele CNAIR

Conform datelor publicate pe site-ul CNAIR, în acest an ar trebui finalizaţi 80 km de autostradă. Astfel în luna mai are termen de finalizare lotul 1 (17 km), din tronsonul Sebeş -Turda de pe autostrada A 10 iar în luna iulie lotul 2 (24,25 km). În toamnă are termen de finalizare loul Biharia - Borş de pe A 3 (5,35 km), iar pentru luna decembrie sunt prevăzute finalizarea a încă două loturi de pe A3, Iernut - Cheţani (17,9 km) şi Cheţani - Câmpia Turzii (15,7 km).

Un ocean de promisiuni

An de an ni se promit zeci de kilomtri de autostrăzi, dar, ghinion. La final de an niciodată însă kilometri nu ies la socoteală, dar cu cât eşecurile sunt mai răsunătoare, cu atât politicienii se îngrămădesc să promită mai mult. Unele dintre cea mai hazardate promisiuni îi aparţin chiar actualului premier, Ludovic Orban, care ne ameninţa în 1999, pe vremea când era ministrul Transporturilor, că până în 2015 vom avea 1.737 km de autostradă, iar în 2008 anunţa 1.400 km. Toţi miniştrii Transporturilor s-au întrecut însă în promisiunii pe care timpul nu le-a validat.

FRF promitea în 2014 reprezentanţilor UEFA că România va avea 2.300 de kilometri de autostradă pana in 2020, an în care îşi propune sa organizeze unele meciuri ale Campionatului European de Fotbal, iar Dan Sova, Ministrul Transporturilor, apreciaza drept corecta afirmatia.

Ludovic Orban (anul 2008) - "Programul de guvernare prevede 1.400 de kilometri de autostrada şi 700 de kilometri de drumuri expres, dezvoltarea centurilor de ocolire, mai exact construirea a peste 750 de km de centuri ocolitoare ale oraselor şi municipiilor. Aproape toate oraşele cu peste 30.000 de locuitori, aflate pe DN importante, vor avea centuri ocolitoare".

Anca Boagiu (anul 2011) - “Anul 2013 va fi anul de finalizare al lucrărilor contractate în 2011, urmând să fie finalizaţi 550 km de autostradă”.

Relu Fenechiu (anul 2013) - “Cred că am găsit o soluţie fezabilă: construirea unei reţele de 4.000 de km de autostradă până în 2027, printr-un parteneriat public-privat la care Guvernul asigură plăţile de disponibilitate“.

Dan Şova (anul 2014) - “Până în 2020 România va avea 2020 km de autostradă, iar până la finele lui 2014 vor fi în lucru nu mai puţin de 615 km”.

Ioan Rus (anul 2015) - “În acest moment avem spre 700 kilometri de autostradă în operare. Cu certitudine vor fi încă 250 de kilometri de autostradă în 2016”.

Iulian Matache (anul 2015) - „Până la sfârşitul anului 2020, ar urma să se finalizeze mai multe proiecte de autostradă, printre care Piteşti-Sibiu (117 km), Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni (135 km), Comarnic-Braşov (58 km), Sibiu-Braşov (120 km), Suplacu de Barcău - Borş, cu ramură spre Oradea (74 km), Nădăşelu - Suplacu de Barcău (93 km) şi Piteşti -Craiova (124 km). Lungimea proiectelor finalizate până în 2020 va fi de 946 kilometri”.

Sorin Buşe (anul 2015) - „România va avea mai mult de 1.000 de kilometri de autostradă în 2018, iar numărul de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei în 2017 va fi de cel mult 150. În 2017 vom deschide circulaţiei 150 de kilometri, din care 117 kilometri sunt în stadiu avansat”.

Răzvan Cuc (anul 2019): “Vor fi 100 de km de autostradă dați în trafic”.

Ce spune Master Planul de Transporturi

În anul 2016, Guvernul Cioloş adopta Master Planul de Transporturi, document care stabilea priorităţile României în acest domeniu pentru următorii ani. Pentru cele mai multe dintre proiectele înscrise, termenele de finalizare au fost demult depăşite, în condiţiile în care multe nici măcar nu au început. De exemplu, autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni, cu o lungime de 135 de kilometri, trebuie finalizată în 2020. Peste doi ani ar urma să circulăm pe autostrăzile Comarnic - Brașov, a cărei construcţie nici nu a început , sau pe Sibiu - Pitești, unde de abia acum se face organizarea de şantier pe o bucată de autostradă.

Autostrazi inaugurate 2019

A1, tronson Iernut şi Cheţani: 22,14 km

A1, tronson Ilia - Coşeviţa: 21,14 km

Total: 43,28 km

Autostrăzi inaugurate în ultimii ani

1972: 98 km

1987: 18 km

2004: 97 km

2007: 50 km

2009: 42 km

2010: 10 km

2011: 50 km

2012: 164 km

2013: 116 km

2014: 22 km

2015: 12 km, închişi 22

2016: 0 km, redeschişi 22