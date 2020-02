România se împrumută la dobânzi negative din cauza coronavirusului

ștefan oprea/facebook





Senatorul PSD, Ștefan Radu Oprea, este de părere că motivul real pentru care România se poate împrumuta acum la dobânzi negative, respectiv - 0,11%, este determinat de epidemia de coronavirus și nevoia fondurilor de investiții de a face plasamente sigure în titluri de stat.

Chiar și așa, fostul ministru al comerţului și mediului de afaceri precizează că împrumutul de 150 de milioane euro ne costă 806.200 euro, potrivit calculelor făcute de analistul economic Adrian Câciu. Politicianul este de părere că acesta nu era necesar, întrucât România are în rezerva financiară pentru situaţii de criză 5,9 miliarde euro, proveniți din împrumuturi.

Parlamentarul face aceste afirmații în replică la declarațiile ex-ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, care a declarat că investitorii au încredere în România.

"Florin Cîțu face ce știe el mai bine: păcălește românii.

Ministerul Finanțelor Publice s-a împrumutat la dobânzi negative: -0,11 este nivelul mediu ponderat al randamentului.

Acesta este un fapt determinat de amenințarea globală a coronavirusului și de nevoia fondurilor de investiții de a face plasamente sigure în titluri de stat.

Manipularea ieftină, de tip Cîțu, constă în afirmația plină de egocentrism: "Investitorii au încredere în România şi de aceea astăzi ne-am putut împrumuta în euro la dobânzi negative. Asta pentru a elimina orice urmă de neîncredere că ceea ce facem noi nu este bine pentru România".

Nimic mai fals. Investitorii nu au încredere intr-o țară aflată in criză politică. Din contră, aș putea spune, glumind pe seama lui Cîțu: piețele financiare chiar au sărbătorit când a plecat de la Ministerul Finantelor printr-un curs leu/euro mult mai mic.

Și acum adevărul despre cât ne costă imprumutul: 806.200 EURO (calculul aparține analistului economic Adrîan Câciu).

In realitate, am asistat doar la o campanie ieftină de PR pentru că România are în buffer 5,9 miliarde Euro tot împrumutați, deci acest împrumut nu mai era necesar.

P.S. conform DEX: a păcăli = a induce pe cineva în eroare, printr-o viclenie sau printr-o minciună, pentru a trage un folos", a scris Ștefan Oprea pe Facebook.