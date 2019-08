Romgaz vrea să dețină 20% din acțiunile terminalului LNG Alexandropolis, Grecia

Romgaz sediu sigla





Compania Romgaz vrea să devină acționar al companiei care realizează terminalul de gaz natural lichefiat (LNG) de la Alexadropolis, Grecia, după cum a declarat Adrian Volintiru, directorul general al producătorului de gaze. Partea grecească va lua o decizie la începutul anului viitor.

"Analizăm ideea de a intra în acţionariatul terminalului LNG de la Alexandropolis. Acolo este o structură deja definită, cu cinci acţionari, iar noi am dori o participaţie de 20%, despre asta este vorba. Dar decizia logică aparţine acţionarului majoritar şi va fi luată la momentul respectiv. Deocamdată suntem în procesul de evaluare de risc şi din punct de vedere economic al indicatorilor, aşa cum ne-au fost prezentaţi de partea grecească", a precizat managerul.





Producătorul național de gaze, Romgaz a obţinut, în prima jumătate a acestui an, un profit net de 975 de milioane de lei în prima jumătate a acestui an, cu 24,7% mai mult față de perioada similară din 2018. Cifra de afaceri a fost de 2,874 miliarde de lei, mai mare cu 16%.

AGERPRES