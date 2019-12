Romsilva estimează un profit brut de 86 milioane de lei în acest an

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va înregistra, în acest an, venituri de 2,365 miliarde lei, cheltuieli totale de 2,279 miliarde lei, o cifră de afaceri de 2,019 miliarde lei şi un profit brut de 86 milioane lei, potrivit datelor preliminarii prezentate de directorul general al instituţiei, Gheorghe Mihăilescu.



În cazul veniturilor totale preliminate estimate pentru 2019, acestea înregistrează o realizare de 97% din totalul veniturile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în timp ce cheltuielile totale preliminate a se realiza (în valoare de 2.279.735.000 lei), reprezintă 96,8% din valoarea cheltuielilor aprobate, ceeea ce duce la realizarea profitului brut aprobat prin buget, în valoare de 86 de milioane de lei.



În acelaşi timp, cifra de afaceri a Romsilva ar urma să aibă o creştere de 3,6% în acest faţă de anul 2018, până la valoarea de peste 2,019 miliarde de lei.

"Pe o piaţă a masei lemnoase afectată de turbulenţe externe, ce au condus la o scădere de 25% faţă de anul precedent, conducerea executivă a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a luat o serie de măsuri pentru dezvoltarea serviciilor şi optimizarea costurilor administrative. Romsilva are, la ora actuală, peste 16.500 de angajaţi în cadrul celor 41 de direcţii silvice, 313 ocoale silvice, 22 de administraţii ale parcurilor naţionale şi naturale, cele 12 herghelii şi patru depozite de armăsari şi Muzeul Cinegetic al Carpaţilor", relevă bilanţul pe acest an Romsilva, prezentat de către Mihăilescu.



Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, susţine joi, la sediul instituţiei, o conferinţă de presă în cadrul căreia prezintă activitatea din 2019 a instituţiei pe care o conduce, precum şi planurile pentru anul viitor.



Romsilva funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi administrează 3,14 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România şi are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.



În cadrul Romsilva lucrează 16.500 de persoane.

