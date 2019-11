ROPEPCA va avea un nou președinte din 2020

Stephen Birrell (Fora Oil and Gas) va prelua conducerea Asociaţiei Române a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) în 2020.

"Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) anunţă că, în urma alegerilor anuale organizate în cadrul Asociaţiei, conform cerinţelor statutare, Stephen Birrell (Fora Oil and Gas) a fost votat pentru a asigura conducerea organizaţiei pentru anul viitor", se menţionează în comunicat.



Consiliul Director nou ales este format şi din Saniya Melnicenco (NIS Petrol), Amos Sanders (HOCOR), Rafael Duque (OMV Petrom) şi Michel Louboutin (Expert Petroleum). Mandatul lor se va încheia în noiembrie 2020.



Stephen Birrell este geolog şi are peste 34 de ani de experienţă în funcţii de conducere. El activează în România din 2005, fiind unul dintre cei mai importanţi actori implicaţi în procesul fondării ROPEPCA în 2012. El preia mandatul preşedinţial ROPEPCA de la Saniya Melnicenco, director al Departamentului Juridic şi Afaceri Corporative din cadrul NIS Petrol.



"Anul trecut a fost unul provocator pentru industria noastră şi pentru mediul de afaceri în general. ROPEPCA continuă să fie una dintre cele mai importante voci în dialogul cu părţile interesate, transmiţând punctul de vedere al industriei în ceea ce priveşte efectele negative pe termen lung ale legislaţiei adoptate. Rămânem optimişti şi sperăm să vedem o schimbare în viziunea autorităţilor în ceea ce priveşte sectorul pentru următorii ani. ROPEPCA va rămâne un partener deschis şi transparent pentru toate părţile interesate, oferind opinia şi expertiza noastră asupra legislaţiei care vizează operaţiunile upstream din România. Acum, mai mult decât oricând, este important ca legiuitorii să înţeleagă modul în care funcţionează industria noastră pentru a oferi cadrul optim pentru investiţii şi operaţiuni care să fie întreprinse cu succes", a spus Stephen Birrell.



Noul Preşedinte ROPEPCA a subliniat faptul că industria petrolieră onshore va beneficia din modernizarea cadrului legislativ în domeniul explorării şi exploatării resurselor petroliere. Un cadru modernizat, un regim de operare şi fiscal competitiv este important pentru a creşte competitivitatea şi a aduce investiţii noi. Un astfel de mediu este o condiţie necesară pentru reuşita viitoarei runde a 11-a de concesionare, anunţată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în acest an.



"Membrii Asociaţiei subliniază beneficiile strategice ale consolidării securităţii energetice la nivel naţional şi regional şi ale sprijinirii creşterii economiei naţionale. Acestea pot fi obţinute printr-un sistem legislativ şi fiscal predictibil, stabil şi competitiv pentru industria de explorare şi producţie petrolieră", se mai menţionează în comunicat.



De la înfiinţarea sa în 2012, Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră ("ROPEPCA") este un promotor al industriei petroliere, pentru a sprijini dezvoltarea, diversificarea şi competitivitatea industriei. ROPEPCA reuneşte cele mai active companii din industrie, titulari de acorduri petroliere cu capital american, australian, kazah, canadian, egiptean, sârb şi european, precum şi companii care oferă sprijin pentru operaţiunile petroliere.



În prezent, membrii ROPEPCA deţin cea mai mare parte a acordurilor de concesiune petrolieră pentru perimetrele de dezvoltare şi producţie onshore din România, cumulând pentru anii 2014-2018 investiţii de peste 24 miliarde lei, contribuţii la bugetul de stat de 50 miliarde lei şi crearea şi menţinerea a 14.000 de locuri de muncă.

