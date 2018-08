Rusia a cumparat masiv aur!

Rusia si-a sporit considerabil achizitiile de aur inaintea intrarii in vigoare, miercuri, a noilor sanctiuni americane, informeaza agentia Bloomberg, cu referire la datele Fondului Monetar International.

Conform datelor FMI, in luna iulie, Banca centrala a Rusiei a cumparat 26,1 tone de aur, cea mai mare cantitate din noiembrie anul trecut.

Astfel, rezervele valutare ale Bancii Rusiei au ajuns la 2170 de tone. Bloomberg aminteste ca, in aprilie si mai, institutia mentionata si-a redus drastic investiile in titluri de stat americane.

In opinia analistilor consultati de Bloomberg, Rusia incearca, astfel, sa-si diminueze dependenta de economia americana pe fondul noilor masuri restrictive introduse de Washington in legatura cu cazul Serghei Skripal, fost agent GRU, otravit cu Noviciok in orasul Salisbury, din Marea Britanie.