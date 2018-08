Rusia ar putea renunta la dolar in comertul cu petrol

Denuntand riscurile legate de dolar in schimburile comerciale, ministrul rus de finante, Anton Siluanov, a admis posibilitatea ca tara sa sa treaca la moneda nationala in comertul cu petrol.

In opinia oficialului de la Moscova, dolarul isi pierde progres fiabilitatea in calitate de instrument al schimburilor comerciale internationale. In acest context, guvernul premierului Dmitri Medvedev ar putea renunta la bancnota americana in favoarea rublei la exporturile de titei.

"Ne-am redus considerabil investitiile in active americane. Daca este sa spunem lucrurilor pe nume, dolarul devine un factor de risc pentru comertul mondial", a lansat Siluanov la un post de televiziune rus.

Presa de la Moscova aminteste, printre altele, ca, la Forumul economic de la Sankt-Petersburg, din luna iunie, presedintele Vladimir Putin declara ca utilizarea dolarului creaza obstacole. "In incercarea de a-si rezolva problemele politice, americanii mineaza increderea in valuta lor nationala, considerata moneda de rezerve pretutindeni in lume. Cu totii trebuie sa ne gandm cum am putea scapa de acest monopol", spunea, atunci, Putin.