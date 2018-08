Rusii asteapta zile negre pentru ei si economie!

Aproximativ o treime dintre participanii la un sondaj realizat de centrul independent Levada asteapta probleme in economia Rusiei, care le vor afecta cu siguranta bunastarea.

Pe de alta parte, 30% dintre repondenti s-au declarat convinsi ca urmatoarele 12 luni vor fi cu ghinion pentru economie si, in general, cu veniturile personale. Cifra este cu noua procente mai mare decat in luna mai. In plus, 25% cred ca situatia lor materiala se va inrautati.

Ponderea celor care considera ca urmatorul an va fi favorabil pentru economie, in general, si pentru veniturile personale, in special este de 30% si, respectiv, 20%. In acelasi timp, 45% nu cred ca bugetul familiei lor va suferi modificari esentiale.

In opinia analistilor centrului Levada, pesimismul rusilor se explica prin cresterea Taxei pe valoare adaugata care, de la 1 ianuarie 2019 va ajunge de la 18% la 20%.