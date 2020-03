S-a încheiat fuziunea dintre Vodafone România și UPC

facebook





Fuziunea dintre Vodafone România şi UPC a fost finalizată. În urma acesteia, UPC România va înceta să mai existe ca entitate juridică, arată operatorul de telecomunicaţii.



"Astăzi, Vodafone România anunţă finalizarea fuziunii cu UPC România. Ca urmare a acestui lucru, UPC România încetează să mai existe ca entitate juridică, fiind absorbită de Vodafone România. Începând de astăzi, Vodafone România devine furnizorul de servicii fixe de comunicaţii electronice pentru clienţii UPC. Toate drepturile şi obligaţiile UPC România SA vor fi preluate de către Vodafone România SA, fără modificări în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile din contractele clienţilor şi furnizorilor. De asemenea, aplicaţia My UPC va fi redenumită în My Vodafone Fix & TV, în timp ce funcţionalităţile acesteia şi datele de logare ale clienţilor vor rămâne neschimbate. Telefoanele de contact, 031 100 1000 şi 031 100 0872, vor fi în continuare disponibile. Pentru clienţii care plătesc factura prin internet banking, UPC România va fi înlocuit cu Vodafone - pentru servicii fixe şi TV. Clienţii care beneficiază de servicii fixe & TV furnizate în baza unui contract cu fosta companie UPC, dar şi de servicii mobile furnizate de Vodafone vor primi în continuare două facturi", se arată în comunicatul Vodafone.



Magazinele UPC vor avea specificaţiile şi configuraţia Vodafone. "Vor oferi în continuare toate serviciile şi operaţiunile specifice produselor de comunicaţie fixă şi TV şi, în plus, şi operaţiuni specifice serviciilor mobile", arată compania.



Vodafone România este divizie a Vodafone Group, are operaţiuni mobile în 24 de ţări, 42 de reţele mobile partenere şi operaţiuni de broadband fix în 19 ţări.



La sfârșitul anului 2019, Vodafone Group avea 625 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile, 27 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix şi 22 milioane de clienţi ai serviciilor TV, incluzând toţi clienţii Vodafone din entităţile create în urma unor fuziuni şi asocieri.