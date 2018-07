Sa exporti gaz american in UE? Nu e chiar atat de simplu!

Donald Trump a asigurat ca tarile Uniunii Europene vor deveni "cumparatori masivi" de gaze naturale americane, o afirmatie care sfideaza insa realitatea economica, sustin analistii.

Presedintele SUA si seful executivului european, Jean-Claude Juncker au incercat sa dezamorseze conflictul comercial dintre Washington si Bruxelles, anuntand o serie de masuri in agricultura, industrie si energie. Si, potrivit liderului de la Casa Alba, UE va spori considerabil importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din America. O dorinta care s-ar putea dovedi dificila pe termen scurt.

Pentru ca, explica Thierry Bros, de la Oxford Institute for Energy Studies, "ceea ce conteaza pentru consumatorul european este pretul". Iar GNL adus de peste Ocean este mai scump. Analistul aminteste ca UE a liberalizat piata energiei, pretul fiind fixat print-un echilibru intre oferta si cerere dintre doua intreprinderi private.

Pur si simplu, Washington "nu le poate impune clientilor europene sa cumpere gaze naturale lichefiate americane mai scumpe", mai ales in fata carburantilor proveniti din Rusia sau Norvegia, a complett Matt Smith, de la firma ClipperDate. Gazele rusesti livrate prin conducte ramanemai accesibil decat GNL-ul american, care trebuie lichefiat in instalatii costisitoare in Statele Unite, transportat cu vaporul, apoi regazificat.

In cadrul discutiilor cu Trump, Juncker a afirmat, potrivit agentiilor de presa, ca europenii "sunt gata sa investeasca in infrastructuri si in noi terminale" pentru a primi GNL. Nu este vorba despre cheltuieli uriase, avand in vederea ca exista deja in UE unitati specializate, dar care nu sunt utilzate decat la 26% din capacitatea lor, suliniaza Thierry Bross.

Oricum, UE va avea nevoie de cantitati tot mai mari de gaze naturale aduse din alte parti ale lumii: consumul ei a crescut cu 4,3% in 2017, ajungand la 467 miliarde metri cubi, in conditiile in care productia ei interna a scazut cu 5,3%, pana la 118 miliarde metri cubi.