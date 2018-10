Şase din zece angajaţi vor să-şi schimbe job-ul

Peste 60% dintre angajaţii români plănuiesc să-şi schimbe jobul în următorul an. Întrebaţi care sunt principalele criterii în funcţie de care îşi aleg angajatorul, 86% dintre respondenţi au pus, în vârful clasamentului, salariul şi pachetul de beneficii. “Aproape la fel de importantă (84%) este reputaţia companiei, criteriu a cărui importanţă creşte de la an la an. Pentru 73% contează programul de lucru, 72% menţionează flexibilitatea companiei, iar 16% menţionează, în premieră, părerile actualilor angajaţi despre companie şi felul în care compania se preocupă de starea lor de bine la muncă”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România. Acesta a mai adăugat că subiectul transparentizării salariilor devine din ce în ce mai actual şi ne apropiem cu paşi repezi de atingerea acestui prag. Acest lucru a fost confirmat, recent, de numărul impresionant de oameni care accesează zilnic Paylab.ro, primul comparator de salarii din România. În doar trei luni, peste 50.000 de angajaţi au intrat pentru a vedea cum se poziţionează pe piaţa salariilor.