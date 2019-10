Școala de SEO sau cum să folosești „forța” Google

România duce o lipsă acută de specialiști pe piața de SEO (search engine optimization - Optimizare pentru motoare de căutare). Activitatea este una care aduce beneficii majore companiilor, fiind parte integrantă din marketingul online. Dar lipsa specialiștilor are la bază o percepție greșită în ceea ce privește activitatea în sine, modul în care s-a schimbat SEO în ultimii ani și lipsa unor cursuri specializate. Plecând de la această realitate, Ovidiu Joița, unul dintre cei mai consacrați oameni de marketing de la noi, a lansat prima școală de SEO din România.

Provocarea SEO

Promovarea în online în zilele noastre este o adevărată provocare pentru companii, iar antreprenorii sunt tot mai receptivi la noile tendințe, investind în servicii pentru sporirea vizibilității online. Marketingul online cuprinde numeroase instrumente și metodologii, iar Ovidiu Joița, fondatorul iAgecy.ro, a ales să împărtășească și altora din experiența sa de mai bine de 15 ani în acest domeniu.

Provocările sunt multiple

„Marketingul online este un domeniu foarte vast și, deși ofer consultanță de marketing online mai multor branduri, mă rezum acum la ce înseamnă SEO. Astăzi, Google, în domeniile cu competiție mare online, ține cont de tot ceea ce se publică pe internet, indiferent că vorbim de rețele sociale, de video sau de reviste online și bloguri. Algoritmul ține cont chiar și de reacțiile oamenilor pe o pagină web. Din aceste motive, provocările sunt multiple, de la o înțelegere cât mai bună a business-ului clientului, la înțelegerea publicului-țintă și a update-urilor de algoritmi tot mai dese în ultimul timp. Dacă în urmă cu câțiva ani, specialiștii SEO proveneau din zone tehnice (chiar și eu am terminat un Master în Rețele de Comunicații, după ce am absolvit Management ASE), în prezent, un specialist SEO trebuie să aibă cunoștințe de marketing general, cunoștințe antreprenoriale și cunoștințe de comunicare. Din acest motiv, sunt tot mai rari acești specialiști, pentru că cei vechi nu mai generează rezultatele așteptate de clienți”, spune Ovidiu Joița.

Școala cavalerilor JediSEO

„Lipsa cursurilor de specialitate în domeniul digital este mare, atât la nivelul învățământului de stat, cât și a celui privat”, precizează Ovidiu. Asta l-a motivat să pună bazele unei școli unde cursanții să primească noțiuni solide, să aibă o viziune clară și să aplice cu succes decizii de strategie diferite, de la un proiect la altul. „Numărându-mă printre cei mai vechi specialiști români din domeniul Search Engine Optimization (SEO), coroborat cu faptul că mi-a plăcut întotdeauna să învăț oamenii, m-am gândit că ar fi oportun să vin în piața online cu un curs mai complet decât cele existente. Sigur, la baza acestei idei a fost și nevoia de oameni pregătiți, pe care o avem la iAgency.ro, agenția SEO pe care o conduc. M-am gândit că îmi va fi mai ușor să recrutez «tinere talente» dacă pun chiar eu umărul la descoperirea lor. În ultimii ani, am avut întâlniri cu directori de marketing de la multe companii mari și branduri cunoscute”.

Cum folosești „forța de vânzare”

La primele cursuri ale școlii, în februarie, cei înscriși au fost întâmpinați într-o atmosferă specifică „Star Wars”, fiind îndrumați chiar de Ovidiu Joița, care a condus prima sesiune într-un costum de Maestru Jedi. „Ca specialist de marketing online, aceasta este prima lecție pe care o dau cursanților noștri. Orice vinzi, trebuie «îmbrăcat» într-o poveste frumoasă. Or mie mi-a plăcut povestea «Star Wars», mi-a plăcut ideea de «forță», pe care am asemuit-o cu o «forța de vânzare» prin Google. De asemenea, ideea de tehnologie a Death Star (Steaua morții din «Star Wars») am asemuit-o cu megastructura Google. Puțini sunt cei ce știu despre bazele de date Google, cea mai mare structură de stocare din lume. Nu în ultimul rând, ideea de maestru și «ucenic» care pătrunde tainele unei științe puțin cunoscute, știință care se bazează mult pe experiență și ani de activitate”, adaugă Ovidiu. Cursurile JediSEO School se întind pe o perioadă de două luni, însumând peste 50 de ore. „Spre deosebire de alte cursuri, începem prin a prezenta toată istoria Google și a algoritmilor folosiți de acesta, precum și tehnicile vechi de SEO până în prezent. Avem o perioadă de teorie și una de practică. Fiecare cursant poate face practică raportându-se la propriul site. Pun mare accent pe înțelegerea noțiunilor, astfel încât fiecare cursant să poată lua decizii de strategie diferite, de la un proiect la altul. Activitatea de SEO este una complexă în prezent și ține cont de foarte mulți factori cunoscuți în marketingul online, cum ar fi valoarea brandului sau indicatorii de User Experience (experiența utilizatorilor). NU există o rețetă perfectă pentru a crește vizibilitatea unui site. Din acest motiv, fiecare specialist SEO trebuie să înțeleagă foarte bine toate noțiunile, pentru a putea «creiona» o strategie unică pentru un proiect de succes. Exact ca la școală, facem simulări chiar și de discuții cu potențialii clienți, pentru a identifica punctele slabe sau forte ale unor business-uri. Având 12 cursanți de fiecare dată (ne bucurăm să fim mereu Sold Out), lucrăm practic 12 proiecte web în același timp, 12 studii de caz diferite. La acestea se adaugă și studii de caz ale iAgency.ro, cu proiectele unde am întâmpinat probleme și am reușit să atingem obiectivele”, explică fondatorul JediSEO School. Costul cursului este acum de 500 de euro, fiind gândit pentru tineri fără posibilități financiare mari. Ovidiu Joița are însă alt plan, un nou mod de promovare a școlii. „Deși eu mi-am dorit cu precădere cursanți aflați la început de carieră, mare parte dintre cei prezenți la cursuri au venit din lumea antreprenoriatului online sau oameni de marketing de la branduri importante. Deși nu exclud pe nimeni doritor de învățare într-un domeniu nou, simt că mă distanțez puțin de ideea de la care am plecat. Mi-aș dori mai mulți tineri care vor să activeze în acest domeniu. În acest an, în trei sesiuni de curs, șase luni pe care le-am dedicat JediSEO School, am avut 70% dintre cursanți din zonele enumerate mai sus. Din acest motiv, în 2020 voi schimba modul de promovare a acestei școli. Voi dubla sau tripla prețul. Astfel, firmele își vor permite oricum să-și specializeze angajații, iar tinerii pe care eu îi targetez vor primi bursa gratuită. Cel mai probabil voi organiza un singur curs în 2020, la un preț mult mai mare, acordând mai multe burse gratuite pentru tinerii doritori”.

De ce să investeşti în servicii de optimizare SEO

Antreprenorii care activează în online trebuie să știe că pot pierde foarte ușor sume uriașe de bani dacă nu au o strategie puternică de SEO. „Nu există o rețetă a succesului în online. Dacă în urmă cu 10-15 ani era mult mai ușor să deschizi un business în online, astăzi poți pierde bani foarte ușor. Cel mai important astăzi este know-how-ul, deoarece ca antreprenor trebuie să știi câte puțin din fiecare domeniu, măcar pentru a avea un simț bun în alegerea furnizorilor. Sunt mulți oameni care «îmbătați» fiind de succesul unor afaceri online, au pornit pe acest drum și au pierdut zeci de mii de euro în 6-7 luni. În prezent, piața online trebuie tratată ca oricare alt canal de vânzare sau comunicare. Dacă ai un business care se diferențiază de competiție prin elemente clare unde antreprenorul aduce anumite avantaje competitive, promovarea online poate fi ca și promovarea prin Radio-TV sau la fel cum ai deschide un magazin în Mall. Este nevoie de un business plan sănătos, poate sunt necesare investiții private, în funcție de business, antreprenorul vine cu ceva special lui, acel aport personal. Nu mai este suficient să vrei să deschizi un magazin online, se deschid sute în fiecare lună și la fel se închid sute. Dacă elementul de noutate sau avantajele aduse nu sunt clare, este greu să mai «scoți capul». Sunt business-uri cu volume mici de căutari, unde recomand clienților să nu investească în SEO, să investească doar în Google Ads. Însă când avem de-a face cu volume importante de căutări, trebuie să fii prezent și în Google Organic, în top, desigur, atât pentru imaginea ta, cât și pentru randamentul bun al investiției. Sunt multe site-uri de e-commerce care se bazează pe prezența lor în Google Organic, cu peste 70% din vânzări. SEO modern se suprapune peste aproape tot ce presupune noțiunea de marketing online”, mai spune specialistul.

Dacă pe anumite canale de marketing online există cursuri private pentru Google Ads, Social Media, cursuri realizate chiar de Google sau Facebook, în zona de SEO cursurile existente prezintă noțiuni primare, greu de înțeles într-un program accelerat de o zi sau un weekend.

Aproape tuturor le lipsesc cunoștințele în acest domeniu, motiv pentru care le este greu să investească în acest canal. Majoritatea companiilor mari caută să angajeze specialiști, experți, însă aceștia nu există pe piața forței de muncă. Ei trebuie să fie formați, iar informațiile existente în internet pe acest domeniu sunt greu de înțeles, structurat și filtrat

Ovidiu Joița, specialist SEO