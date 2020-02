Se schimbă regulile pentru Start-Up Nation

Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget în jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finanţare circa 5.000 de firme, a declarat, sâmbătă, la Antena 3, Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. "La Start-Up Nation, avem în jur de un miliard (de lei, n.r.), deci vreo 5.000 de firme care vor putea fi finanţate. Suntem în curs de a crea noua grilă, în curs de aprobare. O să vedeţi că apar elemente noi în modul de departajare a celor care vor să acceadă aceste fonduri. Vor fi punctaţi în plus cei care vin din diaspora, tocmai ca să-i poată aduce pe cei de afară, să aibă o dorinţă în plus să vină", a spus Rogojinaru.

Se schimbă procedura de finanţare, iar solicitanţii să facă facă dovada că au urmat un curs de specialitate, cu excepţia celor care sunt deja economişti sau ingineri.

"O altă noutate care apare este legată de cofinanţare. Eu nu cred în cineva care vine la stat şi spune: "Dă-mi şi mie 40.000 de euro. Eu n-am niciun ban să pun, dar hai că vedem cu facem". Nu se poate aşa. Ne-am gândit la un procent pentru cofinanţare, de 5%, 10%, 15%, 20%. O altă modificare este că vrem să fie obligaţi ca, până în momentul în care accesează fondurile, să facă dovada că au urmat un curs de specialitate, asta dacă nu sunt deja ingineri, economişti. Deci pentru cei care nu au studii superioare sau nu au avut un curs de specialitate, să dovedească faptul că au urmat un curs foarte scurt şi foarte condensat de management. De ce? Pe unul pe care îl pun să facă un business îmi poate băga în faliment zece, dacă nu ştie... Nu vi se pare normală chestia asta? Mie mie se pare foarte normală", a subliniat Liviu Rogojinaru.