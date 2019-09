Seceta din Australia, o veste bună pentru furnizorii de grâu din regiunea Mării Negre

Al treilea an consecutiv de secetă în Australia ar putea duce la o scădere cu 10% a recoltei de grâu a acestei ţări faţă de precedentele estimări, susţin traderii şi oficialii din sectorul agricol, transmite Bloomberg.



Însă, perspectivele sumbre cu privire la recolta de grâu din Australia, odată unul dintre cei mai mari furnizori mondiali, reprezintă o veste bună pentru producătorii de grâu din regiunea Mării Negre, care caută noi contracte pe pieţele în creştere din Asia.



Participanţii la piaţă estimează că producţia de grâu a Australiei ar putea coborî sub 19 milioane de tone, faţă de 21,2 milioane de tone cât estima în luna iunie Biroul Australian de Economie şi Ştiinţe Agricole şi Resurse (ABARES).



"Recolta de grâu a Australiei se diminuează în prezent, în condiţiile în care din ce în ce mai multe culturi de grâu sunt tăiate pentru a fi utilizate ca paie. Ne aşteptăm la o recoltă de aproximativ 19 milioane de tone şi este posibil să fie chiar mai mică, dacă nu va ploua în următoarele 2-3 săptămâni", a declarat Ole Houe, director la firma de brokeraj Ikon Commodities, din Sydney.



Fermierii australieni însămânţează grâu în perioada aprilie-mai, iar culturile sunt recoltate în decembrie. Sezonul de primăvară, care în emisfera sudică începe în luna septembrie, este crucial pentru faza de formare a boabelor de grâu.



Însă, după una dintre cele mai secetoase ierni din istorie, în acest an primăvara în Australia ar urma să fie mai caldă şi mai secetoasă decât media multianuală, a avertizat săptămâna trecută Administraţia de Meteorologie din Australia. Aceasta este o veste proastă pentru fermierii australieni, afectaţi de o secetă prelungită care şi-a pus amprenta asupra efectivelor de animale şi a regiunilor în care se cultivă cereale.



În sezonul încheiat în luna iunie 2019, Australia a coborât până pe locul şapte în topul celor mai mari furnizori mondiali de grâu, de pe locul trei în sezonul 2016/17, când producţia de grâu a atins un nivel record de 35,1 milioane tone.



Însă, în timp ce producţia de grâu a Australiei suferă de pe urma secetei, producţia mondială de grâu în sezonul 2019/20 ar urma să urce la un nivel record de 768,1 milioane tone, potrivit Departamentului american al Agriculturii, iar furnizorii din regiunea Mării Negre urmează să profite.



"Cumpărătorii din Asia nu mai consideră Australia un mare furnizor de grâu cum era în urmă cu câţiva ani. Preţurile pentru grâul din regiunea Mării Negre nu sunt doar atractive, ci şi calitatea grâului s-a îmbunătăţit semnificativ. Absenţa Australiei de pe piaţă nu este o mare îngrijorare", a declarat un manager de achiziţii de la o mare companie producătoare de făină din Asia de Sud-Est.



Grâul alb de calitate premium din Australia cu livrare în luna decembrie în Asia de Sud-Est este cotat la 250 dolari pe tonă, inclusiv cost şi navlu. Comparativ, grâul din regiunea Mării Negre, de calitate similară, este oferit la un preţ de aproximativ 225 de dolari pe tonă.

AGERPRES