Secţiunea Biharia- Borş de pe Autostrada Transilvania va fi gata înainte de termen

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc s-a declarat mulțumit de activitatea antreprenorului care a promis că va finaliza Secţiunea 3C3 Biharia-Borş din Autostrada Transilvania chiar în acest an, deşi are la dispoziţie 15 luni pentru execuţie. Totodată, ministrul a remarcat perioada scurta de timp în care antreprenorul a terminat proiectare. „Practic, de astăzi dăm startul lucrărilor în forţă la acest obiectiv de investiţii, pe care antreprenorul şi l-a asumat că-l va termina până la sfârşitul acestui an. Este foarte important de spus: mai avem câteva cazuri similare şi la Centura Bacăului şi la drumul de mare viteză Piteşti - Craiova, unde tot un antreprenor român a devansat proiectarea cu mai mult de şase luni. Într-adevăr, vremea a fost potrivnică, dar aici nu s-a stat, pentru că s-a lucrat la toate drumurile tehnologice astfel încât să se poată intra masiv, de îndată ce vremea va permite, la terasament şi la autostradă şi au fost aduse cantităţi însemnate de agregate pentru a fi puse în operă la acest obiectiv”, a precizat Răzvan Cuc.

Contract de 134 milioane de lei

Ministrul Transporturilor a menţionat că Guvernul României îl va ajuta pe constructor să realizeze acest obiectiv prin programul de accelerare. „Adică îi vom pune la dispoziţie fonduri suplimentare faţă de valoarea contractului, pentru a putea mări şi capacitatea de lucru, ca să lucreze şi în timpul nopţii şi să-şi aducă utilaje suplimentare. Este un proiect care a pornit pe vremea guvernării PSD, contractul s-a încheiat pe vremea guvernării PSD şi se va finaliza acest tronson 3C3 tot în timpul guvernării PSD”, a spus ministrul Transporturilor. Contractul pentru Secţiunea 3C3 Biharia-Borş din Autostrada Transilvania este în valoare de 134 milioane de lei și a fost semnat în decembrie 2018. Ordinul de începere a proiectării a fost primit în ianuarie 2019, iar ordinul de începere a execuţiei a fost primit pe 13 aprilie 2019. Pe această secțiune din Autostrada Transilvania se vor construi în total cinci pasaje, dintre care unul peste autostradă, pe traseul către graniţa cu Ungaria urmând să se amenajeze şi o parcare în proximitatea frontierei.