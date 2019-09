Sfatul zilei. Cum recuperezi TVA din altă ţară UE

Firmele românești care au achiziționat bunuri ori servicii sau au efectuat importuri în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru care au achitat TVA în statele respective, pot recupera taxa în anumite condiții. Pentru taxa achitată în 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea rambursării este 30 septembrie 2019.

Solicitantul nu trebuie să fie stabilit în statul membru în care a efectuat respectivele achiziții și nici să fi efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii pe teritoriul acelui stat pentru care este persoana obligată la plata taxei.

Astfel, dacă aveți un cod valid de TVA și efectuați operațiuni cu drept de deducere în România, este recomandabil să efectuați o analiză a sumelor reprezentând TVA achitată în alte state membre unde nu sunteți stabiliți sau înregistrați în scopuri de TVA.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 de euro. Pentru perioadele de rambursare de un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro.

Dacă baza impozabilă menționată pe factură sau documentul de import depășește 1.000 de euro, respectiv 250 de euro, în cazul facturilor pentru combustibil, statul membru de rambursare poate solicita anexarea documentelor.

Perioada pentru care se poate solicita rambursarea TVA este cuprinsă între trei luni și un an, excepție făcând situația în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.

Rambursarea se face în maximum 8 luni

Cererea se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de autoritățile fiscale din România și aplicantul primește o confirmare de primire. În continuare, autoritățile române transmit cererea de rambursare către statul membru relevant. Termenul de soluționare a cererii de rambursare este între patru și opt luni de la data la care statul membru de rambursare primește cererea. În cazul în care cererea se aprobă, rambursarea sumei este efectuată de către statul membru de rambursare în termen de zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de patru luni sau, în cazul în care au fost solicitate informații suplimentare sau alte informații ulterioare, de maximum opt luni.

Ramona Țariuc, director la compania de consultanţă Deloitte România