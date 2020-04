SindAlimenta: Cum vă puteţi uita în ochii românilor şi le cereţi să facă sacrificii “pentru că altfel nu se poate”, când dumneavoastră, politicienii care conduceţi România, continuaţi să încasaţi zeci de milioane de la bugetul de stat?

SCRISOARE DESCHISĂ

Preşedintelui României, domnului Klaus Johannis, Parlamentului şi Guvernul României

În timp ce o mare parte dintre români sunt mai săraci, rămânând si fără puţinii bani pe care-i câstiga, politicienii nostri continuă să primească subvenţii de la bugetul de stat;

Guvernul plăteşte ajutor de somaj şi pentru cei care au contracte de muncă cu timp parţial. Ordonanţa nr. 32/2020 legalizează plaţi iresponsabile prin prevederile art. XI, alin (9). În acest timp, salariile angajaţilor din industria alimentară sunt mai mici decât ajutorul de somaj tehnic. Deşi cunosc situaţia şi au recunoscut “scaparea”, ministrul Muncii şi preşedintele ANOFM nu au modificat ordonanţa;Solidaritatea bugetarilor cu restul romnilor se joaca între premier şi ministrul Finanţelor;

Reprezentanţii Guvernului nu răspund solicitărilor angajaţilor din industria alimentară;

În condiţiile în care agricultura şi industria alimentară românească nu au forţă de muncă, Guvernul dă undă verde solicitării Germaniei. Prin firmele de partid, românii sunt transformaţi în sclavii Europei;

În timp ce criza a lovit deja milioane de români şi mii sau zeci de mii de societati, îmi permit să atrag atenţia că este doar începutul. In ciuda faptului că Guvernul ascunde adevărul despre dezastrul economic spre care se îndreaptă România, partidele politice continuă să încaseze de la bugetul de stat subvenţii de milioane de lei. Într-o perioadă in care economia este lovită puternic, iar peste un milion de contracte de muncă numai din sectorul privat au fost suspendate, cele şapte partide parlamentare au încasat zilele trecute 23,8 milioane de lei, drept subvenţie de la bugetul de stat. Acest lucru demonstrează, încă odată, că pentru politicienii români curbele de sacrificiu sunt numai pentru popor, iar solidaritatea pe care o invocă toţi, în frunte cu preşedintele Klaus Iohannis, este doar praf în ochi.

Cum vă puteţi uita în ochii românilor şi le cereţi să facă sacrificii “pentru că altfel nu se poate”, când dumneavoastră, politicienii care conduceţi România, continuaţi să încasaţi zeci de milioane de la bugetul de stat?

În tot acest timp, angajaţii din industria alimentară, care lucrează la foc continuu, supuşi unui risc ridicat de îmbolnăvire, au salarii mai mici decât ajutorul de şomaj. În ciuda apelurilor Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA şi a propunerilor făcute pentru sprijinirea acestui sector vital României, Ministerul Agriculturii continuă să ignore solicitările noastre. Ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, a refuzat sistematic orice dialog cu reprezentanţii angajaţiilor din industria alimentară. Masuri urgente trebuiesc luate in industria zootehnica, in domeniul producatorilor de legume si fructe care sunt impinsi catre faliment, pentru costurile cu apa, energia electrica, combustibil consummate in agricultura. Vă readucem aminte domnule ministru Adrian Oros, că în prezent suprafaţa cultivată în sere a ajuns la 150 ha. şi ea reprezintă doar 6% din suprafaţa cultivată în 1990, iar cea din câmp a scazut cu aproximativ 86.000 ha. Vom ajunge să importăm legume tot timpul anului şi, se pare, că asta se doreşte. Agricultura României reprezintă baza materiei prime pentru industria alimentară, potenţialul este uriaş iar noi suntem într-un mare procent importatori de materii prime si o piaţă de desfacere a produselor alimentare din toată lumea.

Atragem atenţia că se impun măsuri urgente şi pentru refacerea rezervei de stat, despre care avem informaţii că nu prea există. Şi lista este lungă.

Vă reamintesc domnule ministru solicitările Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA, în speranţa, că poate, acum când nu este încă prea târziu, veţi avea deschidere spre dialog şi veţi lua măsurilor necesare:



- Eliminarea taxelor şi impozitelor pentru societăţile din industria alimentară pe o perioadă de 6 luni;

- Scutirea de la plata taxelor pe salariu pentru o perioadă de 6 luni în cazul angajaţiilor din industria alimentară;

- Stoparea exporturilor de materie primă pentru industria alimentară şi încurajarea importurilor pentru acest sector;

- Sprijinirea sectorului de procesare a cărnii prin acordarea de subvenţii pentru procesare.

A trecut aproape o săptămână de la apariţia în presă a imaginilor cu cei peste 2.000 de români care se înghesuiau pe aeroportul din Cluj pentru a pleca la munci agricole în Germania, în ciuda interdicţiilor impuse de Guvern în ceea ce priveşte circulaţia. Deocamdată, ministrul de Interne, Marcel Vela, tace. Premierul Ludovic Orban tace. Preşedintele României, Klaus Iohannis, tace.

Premierul Orban a promis că va face lumină în acest caz, dar până acum nu s-a ocupat decât cu ascunderea adevărului şi protejarea celor vinovaţi. Să fie oare cei vinovaţi chiar în fruntea statului? Un astfel de exod masiv nu se putea realizeza decât beneficiind de cea mai înaltă protecţie: cea a Guvernului. Premierul României, Ministerul de Interne, dar şi Ministerul de Externe, prin ambasadorul României la Berlin, nu aveau cum să nu fie informaţi despre demersurile Germaniei care avea nevoie disperată de sezonieri în agricultură, pentru afacerea “sparanghelul”.

Preşedintele Klaus Iohannis a ratat ieri ocazia, în intervenţia sa publică în care ne-a anunţat că a fost prelungită starea de urgenţă, să facă lumină şi în acest caz. Să spună românilor dacă a ştiut sau nu despre negocierile dintre parte germană şi cea română în legătură cu plecarea sezonierilor, astazi cand România are nevoie mai mult decat oricand de forta de munca si când puteau fi gasite soluții sa-i păstram.

Dacă a ştiut şi nu s-a opus demersurilor Guvernului german, consideram ca sunteți la fel de vinovat ca şi premierul Ludovic Orban, care doar din dorinţa de a da bine în ochii cancelarului german, a încălcat propriile legi, de fapt, legile României, pe care toţi suntem obligaţi să le respectăm.

Având în vedere aceste considerente, vă solicităm domnule preşedinte Klaus Iohannis să ieşiţi, cu o declaraţie, în faţa românilor în care să spuneţi adevărul. Minciuna nu vă face cinste, dar este, până la urmă, alegerea dumneavoastră. Poporul, despre care vorbiţi mereu şi căruia în aceste zile vă adresaţi cu apelativul “dragii mei”, are dreptul să cunoască adevărul.

PRESEDINTE SINDALIMENTA

Dragos Frumosu