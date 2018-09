Situaţia financiară mondială, la fel de vulnerabila ca în 2007-2008

30 de miliarde de dolari din Rusia si din fostele republici sovietice au fost spalate intr-un singur an prin reprezentanta estoniana a Danske Bank, sustine cotidianul economic FInancial TImes, citand o ancheta independen...

Emiratul a investit deja in mari companii germane, precum Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank si altele. Acum, Doha are in vedere noi proiecte. Potrivit publicatiei economice Handelsblatt, care citeaza...