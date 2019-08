Compania Sodexo România a preluat 7card. Valoarea tranzacției nu a a fost dezvăluită

Compania Sodexo România, jucător important pe piața autohtonă a tichetelor de masă, a preluat pachetul integral de acţiuni al 7card, societate care oferă firmelor carduri prin care angajații au acces la zeci de săli de sport. Discuțiile au început în 2016, iar achiziția realizată acum consolidează piața beneficiilor extrasalariale acordate angajaților.



"Integrarea 7card între serviciile noastre, o operaţiune realizată firesc în ultimii trei ani, diversifică oferta Sodexo România pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii de zi cu zi a angajaţilor şi performanţa companiilor", a declarat Sven Marinus, CEO Sodexo Benefits & Rewards Services România.



La rândul său, Andrei Creţu, co-fondatorul 7card, Andrei Crețu a menţionat că după finalizarea preluării de către Sodexo România, lucrurile evoluează la un nivel pe care nu l-a anticipat când a înfiinţat compania Benefit Seven. "Ne bucurăm să vedem că în şapte ani am crescut atât de mult şi am ajuns la peste 40.000 de abonaţi activi. Ne place să credem că am convins angajaţii că sportul este un lucru benefic şi, în acelaşi timp, am convins companiile că un angajat cu beneficii are o rată de retenţie mult mai mare. Cu o extindere de 70% din totalul sălilor de sport din România, în august 2019, reţeaua 7card este cea mai extinsă din România..



Sodexo România este parte din grupul Sodexo, lider mondial în servicii care îmbunătăţesc calitatea vieţii, grup cu peste 460.000 de angajaţi în 72 de ţări. Compania este prezentă în România de peste 20 de ani.



Soeictatea Benefit Seven a avut anul trecut o cifră de afaceri de 7 milioane de euro și a fost înfiinţată în 2011 de către Andrei Creţu, Iulian Cîrciumaru şi Cătălin Ivaşcu, care au introdus în România conceptul de abonamente unice cu acces concomitent la mai multe săli de sport şi wellness. În prezent, abonaţii 7card au acces la o reţea de peste 650 de centre sportive,.

În februarie 2016, SodexoRomânia a intrat în acţionariatul Benefit Seven.

AGERPRES