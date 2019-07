Spionii depanatori, monopol pe porţile antitero

ALotOfPeople/Getty Images/iStockphoto Man at airport security gates putting out phone and keys Man at airport security gates putting out phone and keys





Avsec Security Services SRL, o mică firmă de familie din Voluntari, deţine monopolul serviciilor de revizii a porţilor de control antitero de la Camera Deputaţilor. Afacerea nu este deosebit de bănoasă, dar asigură un venit sigur şi constant patronilor, doi soţi care provin din sferele înalte ale serviciilor româneşti de informaţii. Printre clienţi se mai află Nuclearelectrica, Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi câteva penitenciare din ţară.

Camera Deputaţilor a atribuit pe 1 iulie 2019 un contract pentru „revizii şi reparaţii la aparatele de control tehnic anti-terorist”, în urma unei proceduri simplificate de achiziţie câştigate de singura firmă înscrisă în cursă, aceeaşi dintotdeauna. Este vorba despre Avsec Security Services SRL, care va primi pentru serviciile sale 276.969 de lei, fără TVA, bani pe care îi va împărţi cu subcontractanta Mira Telecom SA. Avsec Security Services SRL a fost înfiinţată în anul 2000, are ca domeniu de activitate servicii privind sistemele de securizare şi a raportat pentru anul 2018 o cifră de afaceri de 466.407 lei, un profit net de 253.205 lei, cu şapte angajaţi, precum şi datorii de 519.626 lei.

Listă exclusivă: 10 clienţi de stat

Contractul obţinut de la Camera Deputaţilor reprezintă doar formalitatea prelungirii unei înţelegeri de tradiţie pentru Avsec Security Services SRL, care trăieşte exclusiv din banii instituţiilor de stat. În iunie 2018, Camera îi oferea pentru aceleaşi servicii 187.570,8 lei, în mai 2017 a primit 209.179,73 lei, în iunie 2016 a încasat 166.666,64 lei, iar lista poate continua.

1.000.000 de euro este valoarea contractelor primite de mica firmă din Voluntari de la stat

Ceilalţi clienţi ai firmei sunt SPP, Nuclearelectrica, MApN, Compania Naţională a Uraniului, Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi penitenciarele din Gherla, Jilava, Botoşani şi Oradea. Practic, o mână de instituţii de stat asigură funcţionarea unei firme private create special pentru această afacere de nişă. În ultimii ani, Avsec Security Services SRL a primit aproape 70 de contracte de la cei 10 parteneri ai săi.

Poveste de dragoste între spioni

Avsec Security Services SRL este deţinută de soţii Luminiţa şi Dan Michael Georgescu, două personaje cu un trecut spectaculos. El, de profesie inginer electronist, este colonel în rezervă SRI, serviciu în care a activat după 1990 la Direcţia Antitero, responsabil de porţile de acces de la Aeroportul Otopeni, ca şef al Departamentului Echipamente de control antiterorist- antideturnare. După trecerea în rezervă, a fost şeful Departamentului Management Securitate Aeroportuară al aceluiaşi aeroport, între 2003 şi 2004.

Românul Michael a fost un spion cu educaţie aleasă, obţinând un master în ştiinţe la Departamentul de Inginerie Electrică şi sisteme digitale de la Universitatea de Stat din Ohio

Până la Revoluţie, Georgescu a fost ofiţer activ la Seattle, din partea Direcţiei de Informaţii Externe (DIE). Ea a fost traducătoare de limba engleză la ONU, fiica generalului Aurel Gheorghe, al doilea cel mai puternic om DIE şi a maiorului Emilia Gheorghe, tot din DIE. Spionul şi fiica spionilor s-au căsătorit în 1977, în salonul oficial al Misiunii României la New York.

„Timpanul” de la Mira Telecom

Interesant este că şi Mira Telecom SA, subcontractanta Avsec Security Services SRL, are o strânsă legătură cu serviciile secrete. Dragoş Băsmăluţă, unul dn asociaţi, este partener de afaceri cu Iulia Maria Zamfir, fiica generalului Dumitru Zamfir, fostul director general adjunct al SRI, cunoscut sub porecla de „Timpanul”. Mira Telecom a primit aproape 300 de contracte de la instituţii cheie ale statului, precum MApN, Poliţia de Frontieră, Ministerul Finanţelor etc, în valoare de peste 60 de milioane de euro. Firma a intrat în insolvenţă din 2017, an în care afacerile i s-au prăbuşit la 13,4 milioane lei, de la peste 71 milioane lei cât derula în 2014.