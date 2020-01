Startup-ul Typing DNA o obţinut o finanţare de şapte milioane de dolari de la mai multe fonduri

Startup-ul românesc de cybersecurity TypingDNA a primit o investiţie totală de 7 milioane de dolari într-o nouă rundă de tip Serie A, condusă de Gradient Ventures, fondul de investiţii specializat în AI (Inteligenţă Artificială) al lui Google, precum şi cu participarea GapMinder Ventures şi Techstars Ventures, alături de alţi investitori existenţi din runde anterioare, informează un comunicat de presă al fondului GapMinder care a investit 1,2 milioane de dolari în această nouă rundă.



Startup-ul intenţionează să utilizeze această nouă investiţie pentru a-şi extinde reţeaua de suport pentru dezvoltatori şi pentru a oferi mai multe instrumente pentru a-şi integra API-ul cu platformele existente de dezvoltare a site-urilor web.



Această finanţare vine după ce în noiembrie 2018 TypingDNA a mai obţinut o investiţie de 1,5 milioane de dolari într-o runda de tip Seed condusă de fondul GapMinder Ventures, cu participarea unor investitori din Statele Unite, Marea Britanie şi Romania.



TypingDNA a dezvoltat algoritmi şi tehnologii proprii de inteligenţă artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcţie de modul în care aceştia utilizează tastatura. Printr-un proces de observare şi învăţare a modului în care utilizatorul tastează, TypingDNA poate recunoaşte încercările ulterioare ale unui anumit utilizator prin potrivirea lor cu contul cunoscut. Această tehnologie, cunoscută sub numele de typing biometrics, va permite aplicaţiilor existente precum autentificarea, detectarea fraudelor, recuperarea parolelor, în domenii variate precum financiar bancar dar şi testele de evaluare online în domeniul educaţiei, să autentifice utilizatorii într-un mod mai sigur decât formele tradiţionale de autentificare 2FA (cu doi factori).



"Progresul cercetării, dezvoltării şi adopţiei typing biometrics are o importanţă globală. Tastaturile sunt încorporate astăzi în aproape orice dispozitiv, ceea ce face ca respectivul comportament de tastare să fie cel mai disponibil pe scară largă dintre datele biometrice ale utilizatorilor. Această rundă de finanţare ne va permite să continuăm misiunea noastră de a oferi biometrie uşor de utilizat, non-intruzivă şi securitate sporită oamenilor din întreaga lume" a declarat Raul Popa, CEO şi co-fondator al TypingDNA.



"Suntem foarte încrezători în viziunea echipei TypingDNA şi în evoluţia lor, şi suntem confortabili să susţinem în continuare hiper-dezvoltarea lor la nivel internaţional, dincolo şi de nivelul actual al celor 8,5 milioane dolari pe care TypingDNA le-a ridicat în rundele Seed şi Series A" a declarat Dan Mihaescu, Partener Fondator al GapMinder.



TypingDNA, cu birouri la New York şi Oradea, a fost înfiinţată în 2016. Compania a pornit din România unde a câştigat recunoaştere şi premii prestigioase şi a deschis birouri în New York în 2018, urmare a admiterii în cadrul acceleratorului de afaceri Techstars. În prezent TypingDNA are clienţi şi parteneri din întreaga lume.

