Stațiunea Saturn va fi modernizată. Costă 20 milioane de lei, din fonduri europene

Administraţia locală Mangalia a început execuţia lucrărilor pentru modernizarea staţiunii Saturn, proiect contractat din fonduri UE, în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, a declarat Cristian Radu, primarul municipiului. Vor fi refăcute carosabilul și zonele pietonale la patru străzi, se va realiza sistemul de iluminat public, amenajarea spaţiului verde din intersecţii şi de la marginea trotuarelor, inclusiv instalarea elementelor de mobilier urban.



"Vor fi montate panouri electronice de informare, în cele trei intersecţii (strada Lavrion cu străzile Henny Ignatie şi Corneliu Coposu, strada Henny Ignatie cu strada Greenport şi strada Greenport cu strada Lavrion), cu gestionarea online a conţinutului afişat şi vor fi amenajate piste pentru biciclişti şi staţii de biciclete alimentate cu energie solară. Vom amenaja staţii de autobuz în afara carosabilului, în alveolele proprii, marcate şi semnalizate corespunzător şi va exista un sistem de telegestiune wireless al iluminatului public, cu monitorizare şi comandă de la distanţă a instalaţiilor de iluminat", a declarat Cristian Radu.

Până la sfârşitul anului viitor, Saturn va fi pregătită să primească turiştii în condiţii optime. "La documentaţia acestui proiect s-a lucrat aproape trei ani. Am parcurs numeroase etape specifice, dar astăzi sunt mulţumit că am reuşit să intrăm efectiv cu lucrările în teren, să dezvoltăm şi să creăm alte oportunităţi de investiţii într-o staţiune turistică. Alături de operatorii economici din turism, care ne-au susţinut în acest demers, vom crea toate premisele ca staţiunea Saturn să devină una dintre locaţiile preferate de turiştii din toate clasele sociale, aşa cum era la începutul anilor '80", a subliniat edilul.



În această toamnă, vor fi executate lucrări de amenajare şi reabilitare a falezei Mangalia-Saturn. "În prezent, primăria are în implementare şi contractare peste 10 proiecte cu finanţare UE, evaluate la aproximativ 50 de milioane de euro, absorbţia fondurilor europene nerambursabile contribuind semnificativ la dezvoltarea Municipiului Mangalia şi a staţiunilor aferente, pe termen mediu şi lung", a mai spus primarul.

