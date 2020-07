Statul vrea să spargă din nou monopolul Navrom Delta

Transportul public regulat și subvenționat de pasageri și de mărfuri de strictă necesitate între Tulcea și principalele localități din Delta Dunării, executat acum doar de compania Navrom Delta, va fi scos la licitație și în 2020. Este a cincea încercare din ultimii 4 ani de a sparge monopolul asupra acestui serviciu, după cele din 2006, 2011, 2015 și 2019, reiese din proiectul normativ lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Afacerea Navrom Delta este rentabilă, compania raportând în fiecare an profituri de ordinul sutelor de mii de lei, întrucât numărul pasagerilor transportați se apropie de 145.000 pe an. Din aceștia, două treimi beneficiază de tarife subvenționate (de exemplu, 17 lei/loc cu navă clasică pe ruta Tulcea-Sulina și 26 de lei/loc cu navă semirapidă), iar restul - 34% - au tarife nesubvenționate (46, respectiv 56 de lei/loc). Navrom Delta dispune, în prezent, de două nave semirapide, 5 clasice și două șalupe de servitute, plus o infrastructură cu 18 pontoane de acostare, dintre care 10 cu suprastructură şi 8 de tip platformă, amplasate în diferite localităţi ale Deltei Dunării. Se înțelege că un eventual concurent ar trebui să dispună cel puțin de aceleași dotări pentru a sparge monopolul Navrom Delta.





Navrom Delta asigură legătura între Tulcea și Sulina, respectiv Periprava și Sfântu Gheorghe, cu opriri la principalele localități de pe traseele celor trei brațe ale Dunării.