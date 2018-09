Ştefan Radu Oprea: Start-Up Nation, un program de succes, cu poveşti de succes

Programul Start-Up Nation a fost unul de succes, cu poveşti de succes, iar scopul programului, acela de a fi o rampă de lansare pentru cei care vor să înceapă o afacere şi n-au posibilităţi de finanţare, a fost atins, a declarat, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea.



Acesta va prezenta situaţia la zi a programului în cadrul unui eveniment "Start-Up Nation - o poveste de succes", ce va avea loc joi şi la care sunt invitaţi antreprenorii care au accesat programul "Start-Up Nation 2017", băncile partenere, oficiali guvernamentali şi reprezentanţi mass-media.



"A fost un an interesant, cu multe provocări. Un an în care şi eu, şi echipa mea din minister, am avut foarte multe de învăţat. A fost primul an de Start-Up Nation. Iar aşteptările noastre, ale Guvernului, erau foarte mari. La fel de mare era şi dorinţa ca scopul acestui program să fie atins: să fie rampa de lansare pentru cât mai mulţi dintre cei care vor să îşi înceapă un business dar nu au posibilităţi financiare. Pentru cei care au idei, văd oportunităţi, sunt inovativi sau sunt dedicaţi unei pasiuni. Ne-am dorit foarte mult ca oamenii să vină cu inima deschisă, suficient de bine pregătiţi, să ia banii şi să-şi clădească o afacere. Mai ales pentru viitorul lor şi al familiilor lor. Acum pot spune că eforturile au dat roade. Şi Start-Up Nation este un program de succes. Cu poveşti de succes. De aceea, joi, vrem să auzim aceste poveşti direct de la ei, de la aplicanţii Start-Up Nation, de la SUN-işti, aşa cum mi s-a părut interesant să îi numesc într-o postare pe Facebook. Pentru că toţi avem de învăţat din experienţa lor. Şi noi, administratorii programului, şi cei care urmează să aplice pentru Start-Up Nation 2018", a spus ministrul Ştefan-Radu Oprea.



În cadrul evenimentului, după prezentarea poveştilor de succes ale programului, se va interacţiona direct cu antreprenorii, va fi lansată platforma "Club Start-Up Nation", iar seara se va încheia cu două concerte.



Start-Up Nation 2017 a avut un buget de 1.633.798.000 de lei. Aplicaţia pentru depunerea online a planurilor de afaceri pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile de 200.000 lei/beneficiar pentru înfiinţarea şi demararea unei afaceri a devenit activă la data de 15 iunie 2017.



O lună mai târziu, la închiderea aplicaţiei, numărul planurilor de afaceri înregistrare în program - 19.297 - a depăşit orice aşteptări, confirmând strategia Guvernului României de consolidare a ecosistemului IMM-urilor prin susţinerea spiritului antreprenorial, conform unui comunicat al ministerului.



Au fost verificate 10.000 de planuri de afaceri şi semnate 8.444 de contracte, dintre care 4.538 contracte în domeniul producţiei, 595 contracte în domeniul IT, 2.522 contracte în domeniul industriilor creative şi 789 contracte în domeniul serviciilor.



Start-Up Nation 2017 a determinat crearea a 21.019 de noi locuri de muncă în economia românească, din care aproape 80% (16.860 locuri de muncă) au fost ocupate de persoane din rândul şomerilor, absolvenţilor sau persoanelor defavorizate. AGERPRES