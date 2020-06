Stop! Firmele mari le abuzează pe cele mici

Mari companii exercită abuzuri sau discriminări în relația cu frunizori sau clienți, societăți mai mici. În multe cazuri, jucătorii cu forță financiară se pot sustrage de la sancțiuni, invocând că nu au o poziție dominantă în piață. Consiliul Concurenței a elaborat un proiect pentru modificarea Legii concurenţei neloiale, care vine să corecteze astfel de situații. Inițiativa va fi lansată în dezbatere publică și ar putea intra în vigoare într-o lună sau două.

Principala modificare la legislația existentă vizează protejarea firmelor mici în faţa abuzului puterii superioare de negociere a companiilor mari. Propunerea are ca motivare faptul în contextul pandemiei de coronavirus, o mare parte dintre firmele mici sunt la limita de supravieţuire şi trebuie apărate de eventuale acţiuni abuzive.

„Până acum, în Legea concurenţei neloiale discutam numai despre modul în care se raportează o firmă faţă de altă firmă concurentă. Acum ne ocupăm şi de raporturile dintre firme care au relaţii comerciale unele cu altele, fie că sunt furnizori, fie că sunt clienţi”, a declarat președintele CC, Bogdan Chirițoiu.

El a arătat că în contextul actual, instituția a putut interveni „atunci când firmele erau dominante”, având peste 40% cotă de piaţă. „Şi am intervenit, am amendat Hewlett Packard când şi-a eliminat un furnizor mai mic, am sancţionat Orange când a discriminat între clienţi de-ai lui”, a spus Chirițoiu. Șeful CC a precizat că nu există pârgii „în situaţia companiilor care sunt mai mari, dar nu sunt atât de mari să ajungă la 40%”, deci aflate într-o „zonă gri”.

Fapte ce nu vor mai fi iertate

Noul proiect de lege incriminează următoarele practici de concurenţă neloială:

refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii

nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziţia

impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului

modificarea şi încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu firma parteneră;

denigrarea unui competitor sau a produselor ori serviciilor sale prin răspândirea de informaţii eronate

deturnarea clienţilor unei companii prin utilizarea secretelor comerciale

discreditarea activităţii unei firme sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă firmă sau de un fost sau actual angajat

afectarea activităţii unei companii, prin demersurile concertate ale unui concurent şi ale unor angajaţi ai întreprinderii afectate

Cele mai severe amenzi aplicate în 2019

Iată care au fost cele mai mari amenzi aplicate de Consiliul Concurenței unor companii pe durata anului trecut:

59,9 milioane de lei: Roche România SRL, pentru abuz de poziţie dominantă pe piața unor produse oncologice 17,6 milioane de lei: Distrigaz Sud Rețele SRL (DGSR), pentru abuz de poziție dominantă în zonele pentru care a deţinut licenţă de distribuţie 6,3 milioane de lei: Premier Energy SRL, în calitate de succesor legal al companiei Gaz Sud SA, pentru abuz de poziție dominantă în zonele pentru care a deţinut licenţă de distribuţie 2,7 milioane de lei: Diferit SRL, pentru trucarea unei licitaţii organizate de CNAIR pentru servicii de deszăpezire în județul Cluj 2,2 milioane de lei: Netcity Telecom SRL, pentru abuz de poziție dominantă

Explicație foto: Bogdan Chirițoiu, președintele CC, pregătește noi pârghii de sancționare a practicilor neloiale.