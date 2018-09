Tari, amenintate de o criza valutara!

Sapte tari in curs de dezvoltare s-ar putea confrunta cu o criza valutara, scrie agentia Bloomberg, citand un studiu realizat de compania japoneza Nomura Holdings.

In pericol se afla economiile Ucrainei, Turciei, Egiptului, Argentinei, Republicii Sud-Africane, Pakistanului si Sri-Lanka.

Analistii au enumerat, de asemenea, tarile pentru care un astfel de risc este minim: Brazilia, Bulgaria, Indonezia, Kazahstan, Peru, Filipine, Rusia si Tailanda.

Calculele expertilor de la Nomura Holdings se bazeaza pe un model denumit Damocles, care tine cont de factori precum volumul rezervelor valutare, nivelul de indatorare, dobanda de referinta si evolutia schimburilor comerciale.

In baza acestui model au fost prognozate doua treimi din crizele valutare care au avut loc in tarile in curs de dezvoltare incepand din 1996, precizeaza Bloomberg.

"Rezultatele studiului sunt incurajatoare, dar, avand in vedere marjele de eroare modelelor de acest gen, orice afirmatii categorice ar fi nefiresti", subliniaza analistii