Tehnologia 5G va ajunge anul viitor în România

Implementarea tehnologiei 5G în România va începe în anul 2020, iar până la sfârșitul acestui an va fi finalizată licitația pentru a locarea noilor frecvențe, a declarat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu. Acesta a fost prezent în cadrul conferinţei anuale pe teme de securitate cibernetică, organizată la Palatul Parlamentului, de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).



"Aşa cum a fost planificat de la sfârşitul anului trecut, începutul anului în curs, reglementatorul adică autoritatea care are responsabilitatea în ceea ce priveşte parcursul licitaţiei pentru alocare frecvenţelor de 5G, ANRM a demarat deja procesul de consultare publică chiar pe site-ul instituţiei. Parcursul este în desfăşurare conform planului pe care noi ni l-am asumat şi aşteptăm ca, până la sfârşitul acestui an, această licitaţie să se finalizeze. În anul 2020, cu siguranţă vom începe implementarea tehnologiei 5G la nivelul României şi astfel ne putem situa în plutonul primelor ţări europene care implementează această tehnologie. Deja, licitaţia în sine s-a desfăşurat sau este în curs de desfăşurare într-un număr de ţări ca Germania, Italia, Austria, Ungaria.", a afirmat ministrul.



ANCOM a anunţat, pe data de 7 iunie 2019, că procedura de licitaţie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil în benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generaţie 5G urmează să fie finalizată până la 31 octombrie, iar licenţele de utilizare vor fi acordate până la finalul anului. Calendarul aferent organizării licitaţiei pentru 5G a fost finalizat în data de 21 iunie în cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de poziţie se referă la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.



AGERPRES