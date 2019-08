Teodorovici: Angajaţii ANAF şi ai Ministerului Finanţelor duc greul acestei economii, de la ei se aşteaptă încasări mai mari

Angajaţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi cei ai Ministerului de Finanţe duc greul economiei româneşti şi de la ei se aşteaptă încasări mai mari faţă de ceea ce s-a planificat, a declarat, luni, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, întrebat despre ordonanţa prin care se acordă un spor de 15% pentru condiţii vătămătoare angajaţilor acestor instituţii.



"Cei care au aceste analize făcute, aceste certificate care constată acel factor determinant, ca şi în cazul altor ministere şi pentru care am legiferat, ni s-a părut un act corect, până când se va discuta şi se va decide eventual anularea acestui spor, e bine şi corect şi moral faţă de colegii mei de la Finanţe şi ANAF să primească acest spor. Totuşi să nu uităm că ANAF şi Ministerul de Finanţe duc greul acestei economii, de la ei se aşteaptă şi încasări mai mari faţă de ce s-a planificat, pe ei vor fi probabil ochii aţintiţi pentru a-şi face planul, de a se conforma faţă de planul impus de noi prin lege, astfel că este corect să avem o astfel de abordare. Eu am creat un cadru legal şi, pe baza acelor certificate obţinute, colegii de la ANAF şi Finanţe pot primi acest spor, exact ca şi celelalte ministere", a afirmat Eugen Teodorovici, după şedinţa de Guvern.



Pe de altă parte, ministrul de Finanţe a refuzat să precizeze numărul de ministere care va rămâne în urma discuţiilor privind restructurarea Guvernului.



"Am un număr, pe care n-o să vi-l spun astăzi, că după aceea se poate interpreta, dar e un număr impar, cu două cifre, mult mai mic decât 19 ministere", a afirmat el.



Vineri, în Monitorul Oficial a fost publicată ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care conţine o prevedere ce presupune acordarea angajaţilor Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a unui spor de 15% pentru condiţii vătămătoare. AGERPRES