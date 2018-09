Teodorovici, despre TVA: Nu voi accepta nici măcar un leu sub plan

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu şi-a atins planul propus la început de an cu privire la încasarea TVA, fiind realizat în proporţie de 95%, iar dacă acesta nu va fi atins şefii instituţiei vor fi demişi, a afirmat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la un post de televiziune, adăugând că nu va accepta "nici măcar un leu sub plan".

"Aceasta este o zonă în care România într-adevăr trebuie să acţioneze radical (a încasărilor din TVA - n. r.). Şi o să vedeţi şi pe această zonă schimbări radicale pentru ca România să recupereze din acel gap de TVA la nivel naţional, fiind într-o poziţie la nivel european codaşă, ca să nu spun pe ultima poziţie. Este o zonă în care lucrurile se vor schimba. O să vedeţi şi pe această zonă că România va recupera... Dacă planul ANAF-ului arată clar o creştere, nimeni nu poate să o conteste. Eu în special mă uit la planul ANAF-ului pe zona de TVA, accize şi taxe vamale. Acolo mă uit. Şi aceasta a fost discuţia mea şi cu ANAF-ul, foarte clară. Nu admit până la final de an nici măcar un leu scădere sub acest plan. Am spus-o şi în Guvern la rectificare", a afirmat Eugen Teodorovici.

Potrivit acestuia, în prezent ANAF se află la 95% faţă de planul care trebuie realizat, iar dacă nu se va atinge ţinta propusă atunci şefii ANAF vor fi demişi.

"Eu mă raportez la un plan pe care ANAF-ul l-a propus - sau Ministerul de Finanţe la începutul acestui an l-a propus - pe baza căruia s-a făcut Legea bugetului şi atunci am spus foarte clar că nu accept niciun fel de scădere a acestuia. Mai mult, a fost şi revizuit la momentul rectificării în sensul de a aduce ce nu s-a făcut în prima parte a anului ca obligaţie de făcut până la final de an, iar ANAF-ul este obligat să vină cu propuneri de măsuri concrete ca planul să fie realizat. Repet, nu voi accepta nici măcar un leu sub plan! Dacă nu, înseamnă că trebuie luate măsuri", a adăugat Teodorovici. AGERPRES