Teodorovici: Guvernul a decis o nouă modalitate de calcul a capitalului social minim al fondurilor de pensii private

Guvernul a decis o nouă modalitate de calcul a capitalului social minim al fondurilor de pensii private, a anunţat joi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.



"Astăzi am adoptat în şedinţa de Guvern modificări necesare funcţionării în condiţii optime a administratorilor de pensii private şi diversificării universului investiţional pentru protejarea intereselor contributorilor la pilonul II de pensii şi consolidarea perspectivei unei pensii sigure. Aşa cum spuneam, am modificat astăzi OUG 114/2018. (...) În principal, modificările vizează o nouă modalitate de calcul a capitalului social minim, se vor asigura astfel condiţii echilibrate de funcţionare a administratorilor şi se va permite dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a sistemului de pensii private exclusiv în folosul participanţilor. În acest sens, cu acordul administratorilor fondurilor de pensii, am decis creşterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro până la 136 de milioane de euro. În medie, un administrator creşte capitalul social al unui fond de pensii cu circa 10,7 milioane de euro până la 19,4 milioane de euro", a declarat Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern.



El a explicat că infuzia de aproximativ 75,3 milioane de euro va determina dezvoltarea sistemului de pensii private în România.



"Astfel capitalul social minim necesar la 31 decembrie a anului în curs este echivalentul în lei a 8% din contribuţiile virate în anul calendaristic precedent diminuate proporţional cu ponderea investiţiilor în infrastructură, deci în proiecte de parteneriat public-privat sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură, în total active la sfârşitul anului precedent", a explicat Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a precizat că a fost adăugată "cerinţa de capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii la data constituirii reprezentând echivalentul în lei a 4 milioane de euro calculat la cursul de schimb al BNR". (continuă) AGERPRES