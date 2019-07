Teodorovici: Impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat în întregime UAT-urilor

Lucian Alecu





Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că în cadrul discuţiilor purtate miercuri la Guvern cu structurile asociative din administraţia locală le-a transmis că impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat în întregime UAT-urilor.



"La această discuţie s-a discutat foarte clar şi transparent. (...) Noi am spus foarte clar două lucruri: că impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat în întregime UAT-urilor. Pentru luna martie se împarte pe formulă, aşa cum spune Legea bugetului, iar pe ianuarie şi februarie, în mod normal, sunt două variante, pe formulă sau alocarea, cum spune principiul echilibrării, pentru cei care au nevoie ca la final de an să funcţioneze. Decizia aceasta o să o ai structurile asociative, nu o ia Ministerul de Finanţe, noi am alocat în întregime impozitul pe venit, decizia le aparţine", a afirmat Eugen Teodorovici, joi, după conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Mehedinţi a PSD.



Ministrul Finanţelor Publice explicat că, de asemenea, "toate cheltuielile legate de partea socială, persoane cu handicap şi însoţitori, la fel, sunt alocate, sunt asigurate, exact în procentul pe care legea de astăzi îl prevede, nimic altceva".



"A rămas că mai avem discuţii şi luni şi marţi, cum este normal, pentru a definitiva toate aceste elemente rămase încă în suspans. Ce au ridicat primarii sau unii dintre primari la discuţia cu presa au fost şi alte aspecte, care nu fac astăzi subiectul rectificării, probleme generale, legate de partea de educaţie, de cheltuielile pe educaţie, de bursele impuse, poate, prin legi date de Parlament, la nivel local şi multe altele. Deci, chestiunile se vor discuta în continuare şi luni şi marţi şi sunt convins că la momentul rectificării UAT-urile vor fi mulţumite ", a mai afirmat Teodorovici.



Miercuri, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a părăsit discuţiile care aveau loc între autorităţile locale şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, spunând că promisiunile Guvernului sunt ''vorbe goale, vorbe în vânt", iar actuala guvernare ''nu este capabilă să-şi respecte angajamentele''.



"De ce credeţi că ne-au chemat astăzi? Promisiunea pentru acest Guvern şi acest ministru de Finanţe - vorbe goale, vorbe în vânt! Care este valoarea lor? Zero! Nu sunt capabili să-şi respecte angajamentele şi ne mint pe toţi. Este pur şi simplu inadmisibil şi eu la aşa ceva nu pot participa, de aceea am şi ieşit. Şi ca să vă spun care e nivelul de bătaie de joc, să vă spun cu ce au început. La Abrud s-a rezolvat problema: erau vreo 19 lei, o vânzare de anul trecut, care nu se mai regăseşte anul ăsta, şi am rezolvat problema celor 19 lei. Şi la Runcu, o comună, n-au probleme cu încasările. Deci, nu toată lumea stă prost. Dacă acesta este Guvern serios şi dacă acesta este ministrul de Finanţe, daţi-mi voie să-mi fie jenă de situaţia în care suntem, ca să nu zic mai mult decât atât", a declarat Negoiţă presei. AGERPRES