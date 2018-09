Teodorovici: Ministerul Finanţelor va ieşi în septembrie cu o ordonanţă privind cadrul general referitor la instrumente financiare,precum Fondul Suveran

Ministerul Finanţelor Publice pregăteşte o ordonanţă de urgenţă, care ar trebui să fie gata luna aceasta, pentru a avea cadrul general referitor la instrumente financiare precum Fondul Suveran de Investiţii, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, care s-a declarat dezamagit de faptul că a primit de la Ministerul de Justiţie foarte multe observaţii legate de acest act normativ.



"Fondul Suveran, ne-am angajat ca până la finalul acestui an să fie stabilit cadrul legislativ. A fost acel vot în Parlament, după aceea Curtea Constituţională a indicat un alt mod de a legifera. Asta am pregătit: o ordonanţă de urgenţă pentru a avea un cadru general referitor la astfel de instrumente financiare, iar după aceea să fie o Hotărâre de Guvern pentru acest exemplu, cum este Fondul Suveran. Un cadru general larg şi apoi să avem acte secundare, pentru a stabili modul în care un astfel de instrument ia naştere, în speţă Fondul Suveran. Din păcate, aici am primit, trebuie să recunosc, din partea Ministerului de Justiţie, foarte multe, foarte multe, mai multe observaţii decât a fost actul în sine. Adică nu înţeleg, în momentul în care ne-am asumat ca şi echipă guvernamentală anumite obiective, şi mai ales cum sunt acestea foarte importante, cum ar fi Fondul Suveran de Investiţii, atunci cred că rolul nostru, ca miniştri, este să fim preocupaţi ca echipele noastre să lucreze în aceeaşi direcţie, cu aceeaşi viteză şi fără a încerca să fim mai altfel decât suntem sau mai altfel decât ceilalţi. Cu alte cuvinte, sunt dezamăgit că primesc şi am primit de la Ministerul Justiţiei foarte multe aspecte, care mai de care", a spus ministrul Finanţelor.



Acesta a precizat că luna aceasta Guvernul ar trebui să iasă cu noul cadru legislativ la nivel de OUG pentru a legifera ca un astfel de instrument să poată fi operaţional cât mai repede.



De asemenea, Eugen Teodorovici a subliniat că a avut o discuţie pe această temă cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, "dar dânsul a fost plecat, acum e iar în delegaţie" şi "între două evaluări şi două deplasări este greu să faci un Fond Suveran".



Vicepremierul Viorel Ştefan declara, la începutul acestei luni, că Fondul Suveran va trebui să fie construit pe baza celor mai ridicate standarde de guvernanţă corporativă şi transparenţă. În acest sens, întreaga construcţie legislativă şi operaţională care va sta la baza Fondului se va realiza cu aplicarea celor 24 principii şi practici Santiago, promovate de Forumul Internaţional al Fondurilor Suverane de Investiţii, care reprezintă cele mai bune practice în domeniu pentru fondurile de investiţii.



Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa din 6 iunie 2018, în calitate de cameră decizională, Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - SA. Actul normativ a fost, însă, declarat neconstituţional de către Curtea Constituţională în data de 18 iulie 2018, având în vedere caracterul individual al legii şi faptul că, potrivit Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, "unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin hotărâre a Guvernului". AGERPRES