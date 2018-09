Teodorovici: Persoanele care plătesc datoriile la stat până la finele lunii decembrie ar putea primi o reducere de minimum 10 %

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO





Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va centraliza până în octombrie toate informaţiile privind datoriile pe care persoanele fizice le au la stat, urmând ca, până în 15 noiembrie, oamenii să fie informaţi cât au de plătit, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, subliniind că se are în vedere acordarea unui discount de cel puţin 10% celor care plătesc până la finele acestui an.



"Octombrie este termenul până la care vom centraliza toate aceste informaţii şi vom pune ca şi termen legal, ca să fie coerenţă în piaţă, martie 2019, termen de plată, ca şi la cei care sunt pe anul acesta cu veniturile estimate pentru 2018. Dar, dacă respectivii plătesc până la final de decembrie, atunci vom propune un discount zic eu substanţial, mai mult de cinci la sută, minimum 10 la sută, pentru că statul n-a avut acel rol activ, el n-a informat contribuabilul când trebuia să-l informeze. Şi atunci, dacă tot vii cu o astfel de centralizare, ca să avem momentul zero, trebuie să vii şi cu un stimul consistent pentru ca oamenii să-şi plătească. Dacă nu, plătesc în 2019, în martie. Îmi doresc foarte tare ca 2018 să fie anul în care efectiv curăţăm, stabilim, clarificăm, pentru ca 2019 să fie un an în care să începem şi în zona privată curăţenia, şi în zona de contribuabil, să ştie omul ce a avut de plătit, să nu stea să se gândească:oare ce o veni de la ANAF? Acum vine vreo decizie de impunere de mă lasă mască. Oamenii să ştie foarte clar: atât am de plătit. Foarte bine. Statul îmi dă un discount dacă plătesc până în decembrie, un alt discount, poate, dacă plătesc până în martie anul viitor. Pentru că statul n-a respectat legea, n-a avut rol activ. În octombrie se finalizează centralizarea, până în 15 noiembrie este, mi se pare, termenul până la care să fie informaţi oamenii, să ştie exact cât au de plătit la final de decembrie şi ce discount pot primi dacă o fac atunci şi nu până în martie 2019", a explicat Teodorovici.



Începând din acest an, persoanele fizice trebuie să depună o Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate. Termenul limită pentru depunerea documentului a fost 31 iulie 2018.



Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, şi de către cele care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.



Persoanele care nu realizează venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate au, de asemenea, obligaţia de a depune Declaraţia Unică.



Pentru depunerea online a Declaraţiei Unice până la 31 iulie 2018 se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 15 martie 2019. Bonificaţia se acordă corespunzător şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii.



Începând cu anul 2019, Declaraţia Unică se va depune exclusiv online, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare. AGERPRES