Teodorovici: Românii care au credite pot cere recalcularea ratelor în funcţie de noua formulă de calcul a ROBOR

Românii vor putea cere băncilor refinanţarea creditelor existente în funcţie de noua formulă de calcul a ROBOR, care va fi aprobată joi în Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă care modifică OUG 114/2018, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



El a participat, marţi, la o conferinţă pe teme energetice, iar, la final, jurnaliştii l-au întrebat care sunt principalele modificări care vor fi aduse OUG 114/2018 şi care vor fi aprobat joi în şedinţa de Guvern.



"Principala modificare a OUG 114 va fi, pentru sectorul bancar, decuplarea ROBOR de partea de taxare a activelor financiare. ROBOR va fi înlocuit cu un nou mod de calcul şi anume tranzacţiile interbancare şi sunt convins că cifrele vor arăta altfel", a spus ministrul.



El a arătat că, în acest fel, ratele românilor la bănci vor scădea. Noua formulă de calcul va fi aplicată automat noilor credite, iar, pentru cele în vigoare, oamenii vor trebui să facă cereri de refinanţare prin care să li se aplice noul mod de calcul.



"Propunerea noastră va fi - dar discuţiile continuă şi zilele acestea, până la şedinţa de Guvern - ca, după apariţia ordonanţei de urgenţă, peste o lună sau ceva de genul ăsta, să se treacă la această abordare. Întrebarea este cui se aplică noua formulă. Clar noilor credite în lei se va aplica, iar, pentru cele în derulare, formula de schimbare este cea de cerere de refinanţare. Practic, românii care au credite în lei pot face o cerere de finanţare a acelui împrumut la aceeaşi bancă sau la alta, bazat pe noua formulă de calcul, iar, dacă aceea va fi mult mai atractivă, dacă românul va decide să se finanţeze de la aceeaşi bancă sau la altă bancă, iar dacă se face la altă bancă va fi şi o competiţie între bănci pentru a oferi românilor o finanţare mai ieftină pentru că va fi afectată şi cota de piaţă a acestor bănci", a spus oficialul guvernamental.



Teodorovici a mai spus că, în ceea ce priveşte Pilonul II de pensii, termenul de aplicare a prevederilor din OUG 114 va fi prorogat pentru luna mai.



"În ceea ce priveşte Pilonul II, propunerea este ca obligaţia de plată a capitalului ca diferenţă între ce este astăzi şi ce ar fi în baza ordonanţei să fie făcută la final de an, adică în decembrie şi automat nu mai existe această presiune cu luna iunie, cum este astăzi în ordonanţa 114 şi desigur să prorogăm sau să suspendăm pe o perioadă scurtă aplicarea acelor procente din ordonanţă, o lună sau două, am propus pentru luna mai, pentru a avea timp de discuţii de ordin tehnic pentru a vedea forma finală privind ce obligaţii au de îndeplinit vizavi de partea de capital social, unde să se ducă el, şi care este aria de investiţii pentru Pilonul II de pensii", a mai spus ministrul Finanţelor.



El a subliniat că prevederile legate de energie din OUG 114 vor fi modificate numai dacă au fost discutate cu actorii din piaţă şi dacă au avizul Consiliului Concurenţei.



"Eu am cerut foarte clar colegilor de Guvern care au anumite sectoare în coordonare, precum energia şi comunicaţiile, şi vin cu propuneri pentru OUG 114 să se asigure că discuţiile s-au purtat în prealabil şi cu actorii din piaţă. Ministrul Energiei a trimis aseară la minister (la Ministerul Finanţelor - n.r.) un set de propuneri, o să vedem astăzi dacă toate aceste etape au fost urmate, inclusiv avizul de la Consiliul Concurenţei, şi, dacă da, această propunere se va regăsi joi în şedinţa de Guvern", a arătat Teodorovici.



Anterior, în aceeaşi conferinţă, ministrul Energiei, Anton Anton, a afirmat că Ministerul Energiei propune eliminarea contribuţiei de 2% din cifra de afaceri pentru producătorii de energie din cărbune şi că are avizul Consiliului Concurenţei în acest sens.



Însă într-un răspuns al Consiliului Concurenţei, trimis luni, 25 martie, Ministerului Energiei şi obţinut de AGERPRES, instituţia de concurenţă indică faptul că taxarea diferenţiată ridică suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat. Consiliul Concurenţei recomandă ca măsură să fie agreată cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) şi cu Comisia Europeană. AGERPRES