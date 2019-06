Teodorovici: Trebuie obligatoriu eliminate incompetenţa, corupţia, politizarea mai ales din sistemul fiscal

Incompetenţa, corupţia şi politizarea din sistemul fiscal trebuie eliminate, iar pe partea de administrare fiscală este necesară o schimbare radicală, susţine ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"Contribuabilii trebuie să beneficieze de toată asistenţa disponibilă, în vreme ce evazioniştii ar trebui să îşi dorească să fi respectat legea la momentul la care acest lucru trebuia să se întâmple. Meritocraţia, transparenţa şi integritatea trebuie să primeze la nivelul ANAF şi trebuie obligatoriu eliminate incompetenţa, corupţia, politizarea mai ales din sistemul fiscal", a declarat luni şeful de la Finanţe, într-o conferinţă de presă.



Acesta a precizat, în context, că noul şef al Fiscului, Mirela Călugăreanu, este o persoană cu foarte mare experienţă, "un fiscalist de excepţie" adăugând totodată că pe partea de administrare fiscală este nevoie de o schimbare radicală. Potrivit ministrului de resort, una dintre primele măsuri ar trebui să fie folosirea unor termeni mai clari pe deciziile de impunere.



"Doamna preşedintă (Mirela Călugăreanu - n. r.) ştie că partea de administrare fiscală trebuie să cunoască o schimbare radicală. O îmbunătăţire radicală este necesară pentru toţi contribuabilii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice, pornind chiar de la folosirea unor termeni mult mai clari pe deciziile de impunere. Sunt mulţi români care nu ştiu dacă datorează sau dacă au de recuperat bani de la stat. Acesta poate este un prim lucru cu care trebuie să înceapă la ANAF. De asemenea, relaţia dintre contribuabili şi ANAF trebuie să continue să se îmbunătăţească. Încă mai avem foarte multe de parcurs până când oamenii să fie mulţumiţi în acest sens. Ne dorim cu adevărat acel parteneriat de care vorbim de foarte mulţi ani de zile şi, din păcate, au fost foarte multe sincope în acest sens", a afirmat Eugen Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a subliniat că noul preşedinte al ANAF are tot sprijinul său.



"O asigur pe doamna preşedintă de întregul meu sprijin. Are decizie liberă şi mână liberă pentru a face să se întâmple aceste lucruri. Nu va fi uşor. Avem termen asumat, încă de acum doi ani, anul 2020 pentru finalizarea informatizării. Vor fi etape intermediare care vor produce efecte pozitive în piaţă, dar ca termen final este 2020, un termen asumat", a adăugat el.



Mihaela Triculescu a fost înlocuită luni din funcţia de şef al Fiscului de Mirela Călugăreanu, prin decizii ale premierului Viorica Dăncilă publicate în Monitorul Oficial.



Triculescu a fost preşedinte al ANAF din luna ianuarie a acestui an, când l-a înlocuit în funcţie pe Ionuţ Mişa.



Mirela Călugăreanu a mai fost şef al Fiscului din iulie 2017 până la numirea lui Ionuţ Mişa pe acest post, în luna martie a anului trecut. AGERPRES