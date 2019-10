Termocentralele pe cărbune din UE sunt neprofitabile

MIHAI ANDRITOIU/Getty Images/iStockphoto Coal power station in Gorj County, Romania Coal power station in Gorj County, Romania





La nivelul Uniunii Europene, 79% din termocentralele pe cărbune sunt neprofitabile, iar companiile de utilităţi ar putea să înregistreze pierderi de 6,6 miliarde euro în acest an, susţine un raport publicat de Centrul de reflexie Carbon Tracker Initiative. În plus, multe termocentrale actuale vor trebui să instaleze tehnologii mai scumpe pentru a respecta standardele mai stricte de calitatea aerului, începând din 2021.



"Producătorii de energie pe bază de cărbune din UE pierd lichidităţi pentru că nu pot să concureze cu regenerabilele ieftine şi cu gazele naturale iar situaţia nu va face decât să se înrăutăţească. Decidenţii şi investitorii ar trebui să se pregătească pentru eliminarea cărbunelui, cel mai târziu până în 2030", a declarat Matt Gray, unul dintre autorii raportului.



Carbon Tracker a analizat indicatorii economici pentru fiecare termocentrală pe cărbune din UE şi a descoperit că aproximativ 84% din producţia de energie pe bază de lignit este neprofitabilă iar în cazul termocentralelor pe bază de huilă procentul este de 76%, rezultând pierderi de 3,54 miliarde euro, respectiv 3,03 miliarde euro.

Cele mai mari pierderi ar urma să le înregistreze în acest an grupul german de utilităţi RWE, aproximativ 975 milioane euro, sau 6% din capitalizarea sa bursieră, susţine raportul elaborat Carbon Tracker Initiative. Urmează grupul de utilităţi ceh EPH, ale cărui active sunt amplasate în principal în Germania şi Cehia, care ar putea pierde 613 milioane euro şi grupul PPC din Grecia care ar putea pierde 596 milioane euro.



Centrul de reflexie subliniază însă că există şi termocentrale pe cărbune care vor genera profit în acest an, incluzând cele din Polonia, care beneficiază de subvenţii ridicate, precum şi termocentralele eficiente din Germania şi Olanda precum şi unele unităţi din Italia, Cehia şi Slovenia, care beneficiază de pe urma preţurilor mari la energie pe piaţa angro.



În Europa cotaţia la cărbune pentru anul următor a coborât până la 66 de dolari tona de la 100 de dolari în urmă cu un an, însă costul permiselor de poluare a crescut de cinci ori începând din 2017. Aceste evoluţii au majorat costurile pentru termocentralele pe bază de cărbune. În paralel, contractele de referinţă la gazele naturale în Olanda sunt cu 27% sub media din ultimii 10 ani, ceea ce încurajează companiile de utilităţi să utilizeze gaze naturale.

