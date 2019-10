Testele cu cărbune sărac în sulf la Termocentrala Mintia sunt bune. Vor fi respectate normele de mediu

Termocentrala





Primele teste de la Termocentrala Mintia, în care a fost utilizat cărbune importat din Indonezia, cu un conţinut redus de sulf, sunt în parametrii normali în ceea ce priveşte arderea, susţin sindicatele, care speră ca acesta să permită centralei electrice încadrarea în normele europene de mediu.

"Parametrii sunt buni, după primele teste. Cărbunele are putere de ardere, iar cazanul în care a fost folosit a funcţionat la parametrii normali. Mai trebuie efectuate câteva reglaje la sistemul de aer-praf şi reparate anumite defecţiuni la sistemul de mori de măcinare a cărbunelui. După aceste reglaje, testul va fi reluat, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare", a declarat preşedintele Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara" de la Termocentrala Mintia, Cristian Iştoc.



Testele sunt supravegheate atent de reprezentanţii celor două sindicate de la Termocentrala Mintia - Solidaritatea Hunedoara şi Sindicatul Liber al Energeticienilor SLIED Deva - pentru a fi siguri că în buncăre se află doar cărbunele adus din import. Acestea sunt monitorizate de specialiştii de la ICEMENERG - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie, care vor măsura şi certifica rezultatele procesului de ardere.

În cazul în care se vor încadra în toţi parametrii, inclusiv în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de sulf, atunci sindicatele de la Termocentrala Mintia vor solicita Guvernului ca stocurile de iarnă de la Rezerva de Stat să fie asigurate cu acest sort de cărbune, importat din Indonezia.



Un raport al specialiştilor va fi înaintat instanţei de judecată în procesul pe care Termocentrala Mintia îl are deschis cu Garda de Mediu, în care contestă o decizie prin care instituţia de mediu solicită oprirea activităţii la producătorul de energie din cauză că nu se încadrează în normele de mediu la emisiile de sulf.



Sortimentul de cărbune importat din Indonezia are un conţinut redus de sulf, ceea ce va permite încadrarea în normele europene de mediu fără să mai fie montate instalaţiile de desulfurare, extrem de costisitoare, susţine liderul sindical.



Pe de altă parte, Termocentrala Mintia ar putea fi preluată de Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara, potrivit unui proiect de act normativ care se află în dezbatere la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor, după ce a fost aprobat în Senat.

În acest fel, minele viabile din Valea Jiului ar urma să livreze cărbune pentru Termocentrala Paroşeni, care dispune de instalaţii de desulfurare, împreună cu care va forma o nouă entitate economică, în timp ce Termocentrala Mintia ar reveni în subordinea CJ Hunedoara.

AGERPRES