Tranzacție de milioane. Help Net a cumpărat farmaciile Remedia

Farmaceutica Remedia a semnat contractul pentru vânzarea a 52 de farmacii către Help Net Farma pentru suma de 8,5 milioane de euro, tranzacţia urmând să fie supusă avizării de către Consiliul Concurenţei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti.



"Prin această acţiune Farmaceutica Remedia confirmă aşteptările investitorilor de a creşte profitabilitatea companiei, de a asigura resurse de consolidare şi dezvoltare a liniilor de afaceri de perspectivă şi de a cristaliza noi direcţii inovatoare în domeniul serviciilor de sănătate", se menţionează în raport.



Lanţul de farmacii Remedia este prezent în 14 judeţe, preponderent în Hunedoara, Alba dar şi Bucureşti, unde operează 18 unităţi.



Prin această nouă achiziţie strategică, Help Net, parte a grupului Phoenix, se plasează pe locul 3 pe piaţa locală de retail farmaceutic, cu peste 350 de unităţi la nivel naţional şi un plan ambiţios de dezvoltare pentru viitor.



Achiziţionarea celor 52 de farmacii de la Farmaceutica Remedia întăreşte poziţia noastră locală şi consolidează poziţia grupului Phoenix drept cel mai mare operator de farmacii din Europa, potrivit directorului general Help Net Farma, Sebastian Ring.



"Cel mai important lucru în dezvoltarea unei afaceri este să ai o viziune, un vis. Ştiu că Help Net ţinteşte sus şi sunt convins că cele 52 de farmacii ale noastre vor contribui la viziunea Help Net de a se dedica nevoilor pacienţilor şi de a oferi angajaţilor noştri un mediu de lucru excelent", a afirmat, la rândul său, Valentin Norbert Ţăruş, CEO şi acţionar principal al Farmaceutica Remedia.



Fondat în 1998, Help Net este al treilea cel mai mare lanţ farmaceutic din România, cu peste 350 de farmacii deschise la nivel naţional şi o cifră de afaceri de peste 168 de milioane de euro în 2019. Compania are aproximativ 1.800 de angajaţi.



Grupul Phoenix este un furnizor de servicii integrate de sănătate, lider în Europa, cu o prezenţă activă în 27 de ţări.

AGERPRES