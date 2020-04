Tranzacție importantă pe piața agricolă românească

Holde Agri Invest SA, o companie românească care operează terenuri agricole anunță că a semnat un acord pentru achiziția integrală a companiei Agromixt Buciumeni, societate înființată în 1991, cu capital românesc, care exploatează terenuri agricole în județul Călărași.

În urma acestei tranzacții, Holde Agri Invest deține peste 7.000 de hectare de teren operat.

Holde Agri Invest urmează să se listeze în următoarele luni pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul HAI. În 2019, Agromixt avea 21 de angajați, venituri de peste 20 milioane de lei și un profit net de 5 milioane de lei.

Agromixt lucrează terenul compact iar solul este de calitate superioară. În plus, la ferma Agromixt se cultivă an de an inclusiv rapiță și soia, culturi ce vor fi adăugate la portofoliul Holde.

„Cu toate că în următoarea perioadă prioritatea noastră va fi integrarea companiei Agromixt, avem în vedere și alte runde de finanțare pe care intenționăm să le realizăm pe piața de capital din România. Considerăm finanțarea prin intermediul mecanismelor bursiere ca fiind o modalitate extrem de eficientă care va susține transformarea Holde de la un start-up în agricultură la un jucător de referință în sectorul agricol local”, a declarat Liviu Zăgan, CEO Holde Agri Invest.

Această achiziție a fost parțial finanțată cu capitalul atras în timpul plasamentului privat pentru acțiunile Holde din decembrie 2019 și parțial prin finanțare bancară tradițională. Tranzacția a fost împărțită în două etape. În prezent, Holde Agri Invest deține o participație de 30% în companie, iar în următoarele luni, restul de 70% din acțiuni vor fi transferate către Holde. În urma preluării Agromixt Buciumeni Holde Agri Invest a ajuns la 55 de angajați în principalele locații de activitate ale companiei inclusiv în centrul de servicii din București. În afara celei mai noi ferme achiziționate în Călărași, Holde Agri Invest operează de asemenea o fermă în zona Roșiorii de Vede și deține un siloz de 10.000 tone în localitatea Călinești.

Holde Agri Invest a decis să finalizeze aceasta tranzacție indiferent de contextul actual al focarului COVID-19 în România, întrucât cererea de produse agricole rămâne neschimbată, iar fermierii trebuie să asigure continuitatea activităților. Alimentația și agricultura reprezintă o infrastructură critică pe durata acestei crize iar un sistem alimentar funcțional este crucial pentru sănătatea și bunăstarea națională.

Alături de achiziția Agromixt, în 2020, Holde intenționează să își continue investițiile în utilaje noi, instalații de depozitare, precum și sisteme moderne de irigații. Anul viitor, managementul companiei se așteaptă să ajungă la 10.000 de hectare de teren. Obiectivul Holde este un portofoliu de minim 20.000 hectare de teren operat în următorii 10 ani. Pentru a atinge acest obiectiv, Holde își propune să investească peste 50 de milioane de euro în dezvoltarea afacerii, să promoveze o afacere agricolă modernă, în care eficiența și excelența operațională reprezintă principalele ingrediente din spatele rezultatelor.

Conceptul Holde a fost inventat în 2016 de patru antreprenori români, Liviu Zăgan, Robert Maxim, Matei Georgescu și Alexandru Covrig. În 2017, fondatorii și-au unit forțele cu echipa companiei locale de asset management Certinvest și împreună, în 2018, au stabilit modelul de afaceri din spatele Holde Agri Invest SA. La scurt timp, Holde a primit prima investiție externă de la Vertical Seven Group, un fond stabilit de antreprenorii români Iulian Cîrciumaru și Andrei Crețu. După închiderea plasamentului privat din decembrie 2019, Holde Agri Invest SA are 52 de acționari. Vertical Seven Group rămâne în prezent cel mai mare acționar al Holde, cu 19,6% din companie, în timp ce restul investitorilor dețin între 9% și 0,1% în afacere. Modelul de business prevede ca niciun acționar să nu dețină o participație majoritară în cadrul companiei.

