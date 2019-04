Tronsonul Câmpia Turzii-Cheţani, greu de terminat

ELENA STANCIU / AGERPRES FOTO Lucrari de constructie la Autostrada Transilvania (A3) Lucrari de constructie la Autostrada Transilvania (A3)





Finalizarea construcţiei tronsonului Câmpia Turzii-Cheţani (Luduş), parte din Autostrada A3, este imposibilă până la sfârşitul acestui an, în condiţiile în care acum stadiul fizic de execuţie al lucrărilor este de aproximativ 22,5%, susţin reprezentanţii Asociaţiei ProInfrastructura, care, la sfârşitul săptămânii trecute, au realizat o filmare cu drona.

Constructorul, compania Straco, a rămas în urmă la capitolul terasamente şi trebuie să se mobilizeze serios pentru a recupera întârzierea în sezonul de vară. Un aspect pozitiv este avansul vizibil la aproape toate structurile majore (pasajele pe şi peste DN15 şi nodul Cheţani). “Lotul de 15,7 km are ZERO şanse să fie inaugurat în acest an, în ciuda minciunilor şi promisiunilor iresponsabile ale autorităţilor. Acum, stadiul fizic este de aproximativ 22,5% şi, în cel mai optimist scenariu, la sfârşitul lui 2019 se va ajunge la 55-60%”, potrivit unui comunicat emis de asociaţie. Cu mare dificultate şi doar printr-un efort susţinut al antreprenorului în următoarele 20 de luni, am putea spera la deschiderea traficului în decembrie 2020. Realist vorbind, vom circula pe aici abia în 2021, este concluzia Asociaţiei ProInfrastructura. Nefinalizarea acestui tronson până la sfârşitul acestui an va face inoperabil şi lotul vecin, între Cheţani şi Iernut (18 km), care va fi gata cel mai probabil în 2019.

Autostrada A3 porneşte de la Bucureşti, spre nord, urmând să traverseze Munţii Carpaţi, prin Valea Prahovei, să străbată Podişul Transilvaniei şi să ajungă la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria de la Borş. Autostrada va lega oraşele Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Făgăraş, Sighişoara, Târgu Mureş, Turda, Cluj-Napoca, Zalău şi Oradea, lungimea sa totală fiind de 584 km.

Doi ani pentru începerea lucrărilor

Licitaţia pentru proiectare şi execuţie a acestui lot a fost lansată pe SEAP pe 22.06.2014, ofertele au fost deschise în 05.09.2014, iar desemnarea câştigătorului s-a făcut pe 27.01.2015. De-abia opt luni mai târziu, pe data de 19.02.2015, se semnează contractul cu firma românească Straco. În final, ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat 14 luni mai târziu, pe data de 4.05.2016.