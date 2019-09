Turismul românesc, o bălăceală în apă mică

Dan Marinescu/Intact Images Turisti pe plaja din Vadu, judetul Constanta, duminica, 3 august 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dan Marinescu Turisti pe plaja din Vadu, judetul Constanta, duminica, 3 august 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dan Marinescu





Sosirile turistice internaționale au crescut cu 4% în prima jumătate a anului 2019, dar tensiunile comerciale și incertitudinea Brexit ar putea stopa creșterea, potrivit Organizației Mondiale a Turismului. Destinațiile la nivel mondial au primit 671 de milioane de vizitatori străini între ianuarie și iunie, cu aproape 30 de milioane mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Prima jumătate a acestui an a continuat trendul ascendent înregistrat în 2018, când industria mondială a turismului a avut încasări de 1,7 trilioane de dolari. Deşi are un potenţial imens, turiştii străini au continuat să ocolească şi anul trecut România, din acest punct de vedere noi păstrând lanterna roşie a Uniunii Europene.

Turiştii străini au lăsat anul trecut în România trei miliarde de dolari, o sumă mult prea mică faţă de ce poate oferi ţara noastră. Lipsa infrastructurii rutiere, dar şi a celei aeroportuare şi portuare, precum şi calitatea serviciilor oferite fac din ţara noastră o destinaţie puţin preferată. Cât de prost stăm se poate vedea dacă ne uităm că Bulgaria avut anul trecut încasări de 5 miliarde de dolari, Ungaria şi Cehia, câte 7, Croaţia, 12, iar Polonia, 14.

Europa, magnetul mondial

În general, sosirile turistice în Europa, cea mai vizitată regiune din lume, au crescut anul trecut cu patru la sută, alimentate în principal de cererea intraregională și de perioada aglomerată a sărbătorilor de Paște. Cu 570 miliarde de dolari, Europa este regiunea cu cele mai multe cheltuieli turistice în 2018. Pentru întregul an 2019, Organizaţia Mondială a Turismului prevede că numărul de sosiri turistice internaționale la nivel global va crește cu trei până la patru procente, în concordanță cu tendințele istorice, după ce a crescut cu 6 la sută în 2018 și cu 7 la sută în 2017.

Top 10 destinații turistice după cheltuieli (mld. dolari)

1. Statele Unite 214

2. Spania 74

3. Franța 67

4. Thailanda 63

5. Regatul Unit 52

6. Italia 49

7. Australia 45

8. Germania 43

9. Japonia 41

10. China 40

Sursa: howmuch.com

Cât de prost stă România

Raportul privind Indicele competitivității turismului 2019 (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019) editat de World Economic, care analizează 180 de ţări, plasează România pe locul 56, cu un punctaj de 4 puncte din 6 posibile. Deşi am putea crede că stăm bine, acest punctaj ne asigură ultimul loc din Uniunea Europeană. Dintre ţările din Europa Centrală şi de Est cel mai bine stau Croaţia, cu 4,5 puncte şi Cehia, cu 4,3 puncte. Vecinii noştri de la sud de Dunăre, bulgarii, au 4,2 puncte, la fel ca ungurii, polonezii, slovenii sau estonienii. Liderii UE, dar şi mondiali sunt Spania şi Germania, cu 5,4 puncte. Indicele competitivității turismului măsoară, pe o scară de la 1 la 7, un set de factori care permit dezvoltarea durabilă a acestui sector, precum infrastructura de transport, resursa umană, competitivitatea prețurilor, mediul de afaceri etc.

Infrastructura rutieră şi portuară

România - locul 83, cu 3,1 (la fel ca Albania), în condiţiile în care Bulgaria este pe locul 76 cu 3,2 puncte. Dacă în UE la acest indice suntem ultimii, nici comparaţia cu Africa nu ne ajută prea mult. Înaintea noastră se află ţări precum Trinidad Tobago, locul 42, cu 4 puncte, Kenya, locul 69, cu 3,3 puncte sau Gambia, locul 70, cu 3,3 puncte.

Politica de turism şi facilităţile oferite

România - locul 64, cu 4,5 puncte. Suntem ultimii din UE şi ne aflăm în compania unor ţări precum Capul Verde, Tanzania, Kenya, Taiwan, China. La acest capitol, Estonia ocupă locul opt, cu 4,9 puncte, Slovenia, locul 18, Croaţia, 22 şi Bulgaria, 27, toate cu 4,8 puncte.

Resursa umană şi piaţa muncii

România - locul 73, cu 4,5 puncte. Din acest punct de vedere suntem tot ultimii în UE. Foarte aproape de noi se află Italia, Bulgaria şi Ungaria, cu 4,6 puncte. Noi avem același punctaj ca Trinidad Tobago, Mexic, India, Argentina şi Mongolia.

Competitivitatea preţurilor

România - locul 51, cu 5,6 puncte. Totuşi, Letonia, Lituania şi Bulgaria stau mai bine ca noi, ele având 5,7 puncte. Aici stăm bine pentru că suntem încă o destinaţie ieftină pentru turiştii străini. Aici topul mondial este condus de Republica Islamică Iran, cu 6,7 puncte.

Protecţia mediului

România - locul 48, cu 4,4 de puncte. La acest capitol, ultimele locuri din UE sunt ocupate de Italia cu 4,3 puncte, Polonia şi Portugalia cu 4,2 puncte. În schimb, vecinii noştri Bulgaria şi Ungaria stau mult mai bine, ocupând poziţiile 19 şi 21 din totalul celor 140 de ţări analizate.