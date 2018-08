UE nu se mai poate ține după noi cu scumpirea carburanților

Christian Silva/Intact Images Un conducator auto isi alimenteaza masina cu benzina, intr-o benzinarie din Bucuresti, marti, 11 ianuarie 2011. Benzinariile au majorat, incepand cu data de 1 ianuarie, ora 00.00, preturile de referinta ale carburantilor, masura fiind determinata de majorarea taxelor si accizelor. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Christian Silva Un conducator auto isi alimenteaza masina cu benzina, intr-o benzinarie din Bucuresti, marti, 11 ianuarie 2011. Benzinariile au majorat, incepand cu data de 1 ianuarie, ora 00.00, preturile de referinta ale carburantilor, masura fiind determinata de majorarea taxelor si accizelor. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Christian Silva





În prima jumătate a acestui an România a reuşit o nouă performanţă nedorită. A înregistrat cea mai mare scumpire a preţului carburanţilor. Cu o majorare de aproape 12% în şase luni, am reuşit să avem o creştere dublă faţă de media europeană. Potrivit datelor comunicate de Oil Bulletin, şi anul trecut am înregistrat o creştere record, de 10%, în condiţiile în care la nivelul celorlalte state membre UE preţul mediu a fost aproape constant.

Pentru români, creşterea preţului carburanţilor este o problemă de ani de zile. În condiţiile în care taxele şi impozitele impuse de stat nu sunt nici pe departe cele mai mari din Uniunea Europeană, iar o parte din petrolul prelucrat este autohton, creşterile pe care suntem obligaţi să le suportăm nu au o explicaţie economică, decât cea a maximizării profitului de către companiile petroliere. Ultima majorare a taxării a fost decisă în luna august a anului trecut de către Guvernul Tudose care a hotărât cre;terea accizei în două etape, de la 15 septembrie şi de la 1 octombrie, cu 16 bani/litru la fiecare etapă. Astfel, dacă la începutul anului trecut accizele şi TVA reprezentau 51% din preţul final, la sfârşitul anului ajunseseră la 53% în cazul benzinei. În ceea ce priveşte motorina, taxele reprezentau 48% la începutul anului, iar la sfârşitul lui ajunseseră la 50%.

Puterea de cumpărare şi preţurile, pe drumuri paralele

La începutul lunii august, creşterea preţului la carburanţi se mai temperase. Comparativ cu începutul acestui an, România fusese devansată de Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburg şi Olanda. La începutul anului în România se înregistra un preţ al benzinei de 95 de 1,153 euro/litru, iar în prima săptămână a lunii august preţul ajunsese la 1,228 euro/litru, înregistrând astfel cel mai mic preţ din UE. Raportat însă la puterea de cumpărare a românilor, avem cea mai scumpă benzină, dacă exceptăm Bulgaria, unde preţul ajunsese la 1,137 euro/litru. De exemplu, în Luxemburg preţul era de 1,278 euro/litru, în Austria 1,287 euro/litru, în Cehia 1,289 euro/litru, în Ungaria 1,257 euro/litru, iar în Polonia 1,190 euro/litru.

În Irlanda, ţară care are un salariu minim net de 1.509 de euro, cel mai mare din UE, preţul benzinei la începutul lunii august era de 1,479 euro/l. Astfel, din salariul minim, în Irlanda se pot face lunar 25,5 plinuri de benzină. În acelaşi timp, un român îşi poate permite din salariul minim, care este de 251 euro, doar 5,1 plinuri.

Anul trecut scumpirile au spart toate barierele

La nivelul anului trecut, preţul mediu al benzinei în cele 19 state care formează zona euro a rămas aproape nemodificat. Astfel, la mijlocul lunii ianuarie din 2017 se înregistra un preţ mediu de 1,419 euro/litru de benzină, iar în aceiaşi perioadă a anului 2018 acesta era de 1,418 euro/litru. Şi în ceea ce priveşte toată Uniunea Europeană evoluţia preţului mediu a fost la fel, de la 1,373 euro/litru de benzină, acesta ajungând în interval de un an la 1,379, ceea ce a însemnat o creştere de numai 0,43%. În acelaşi timp, în ţara noastră preţul mediu al benzinei a crescut cu 10% în aceeaşi perioadă, de la 1,049 euro/litru la 1,150 euro/litru. Dacă este să raportăm, această creştere la moneda naţională, ea a fost de aproape 13%. La motorină am înregistrat chiar o creştere a preţului mai mare. Raportat la moneda europeană, creşterea preţului a fost de 12%, în timp ce raportat la moneda naţională majorarea a fost de 15%. Consiliul Concurenţei a anunţat încă de la începutul anului trecut că analizează de ce preţurile în România sunt mai mari decât media din Uniunea Europeană, având în vedere că anii trecuţi era invers, dar până acum nu a dat niciun răspuns la această întrebare.

Ţara Salariul minim (euro) Preţ (începutul luni august) Nr. de plinuri

Irlanda 1.509 1,479 25,5

Luxemburg 1.162 1,278 22,73

Franţa 1.401 1,544 22,68

Marea Britanie 1.261 1,433 21,99

Olanda 1.430 1,688 21,17

Belgia 1.216 1,448 20,99

Germania 1.102 1,475 18,67

Spania 733 1,325 13,83

Malta 673 1,36 12,37

Slovenia 642 1,35 11,88