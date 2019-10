Unicornul autohton UiPath disponibilizează 400 de angajați

antena1





Unicornul autohton, UiPath, a anunțat disponibilizarea a circa 400 de salariați, la nivel mondial, ca urmare a reorganizării activității sale. "Echipa de management a luat decizia de a reorganiza arii ale business-ului care nu se aliniază cu focusul prezent și de a implementa schimbări care să asigure menținerea culturii organizaționale a UiPath", se arată într-un comunicat al companiei.

Cu toate astea, start-up-ul va avea la sfârșitul acestui an mai mulţi salariaţi față de ianuarie 2019. "Avem în acest moment peste 5.000 clienți la nivel global, o creștere de 60% față de începutul anului".

Compania are o cotă de 20% din piața mondială de procese automatizate și robotizate din mediul de business (RPA). "Am încheiat trimestrul 3 cu 5,027 clienți la nivel internațional și semnăm contracte cu aproximativ 9 clienți în plus în fiecare zi. Printre clienții noștri se numără companii majore de tip enterprise din toate industriile și din sectorul public (Walmart, Verizon, GE, ExxonMobil, PepsiCo, Amazon, PwC, UnitedHealth, etc.). 8 dintre companiile Fortune 10 sunt clienți UiPath, precum și 62% din companiile Fortune 500", potrivit comunicatului.

UiPath este o societate românească evaluată la peste 7 miliarde de dolari, cu sediul în SUA și birouri în șase țări, specializată în dezvoltarea si vânzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office. Roboții software UiPath preiau munca de tipul copy-paste a salariaților, eliberându-i de sarcinile repetitive. La nivel global UiPath are peste 3.200 de angajaţi, dintre care 1.000 lucrează la sediul din Bucureşti.