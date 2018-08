US Army împușcă francul, MApN cumpără de miliarde

US Army a cheltuit anul trecut cei mai puţini bani din ultimii cinci ani cu 12 firme din România, în condiţiile în care noi le plătim miliarde de dolari pentru armament. Cei mai mulţi bani americani s-au dus la firma lui Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), dar plăţi importante s-au făcut şi pentru închirierea de maşini, instalaţii termice şi distracţia soldaţilor dislocaţi în Constanţa. Una peste alta, US Army a cheltuit în perioada 2000- 2017 puţin peste un miliard de dolari în România, în timp ce noi am semnat numai anul trecut contracte de peste cinci miliarde de dolari pentru rachete. Doar luna aceasta US Army a încasat 218 milioane de dolari de la Guvernul român, cam cât cheltuie americanii la noi în doi-trei ani.

US Army a oferit în 2017 un număr record de contracte, 161, către 12 firme din România, în valoare totală de 78.749.925 de dolari. Mult mai puţin însă faţă cei aproape 97 de milioane investiţi în 2016 şi de trei ori mai puţin faţă de recordul de 244 de milioane de dolari din 2014. Este, de altfel, cea mai mică sumă investită de armata americană în economia României din ultimii cinci ani.

1.035.828.667 de dolari a cheltuit US Army în România în perioada 2000- 2017, prin 1.039 de contracte

Cei mai mulţi bani au mers către Global Defense Logistics SRL din Constanţa, o firmă specializată în industria militară - producţie, comercializare şi închiriere de echipamente de tabere (containere de locuit, bucătării, corturi de campanie, căptuşeli de aterizare pentru elicoptere etc). Firma de pe litoral a primit anul trecut 47 de contracte, în valoare totală de 11.175.532 de dolari, pentru servicii prestate în toată lumea: Australia, Grecia, Italia, Israel, Mauritius, Filipine etc. O sumă impresionantă faţă de cei 2,7 milioane de dolari primiţi în 2016. Global Defense Logistics SRL are un lung istoric de colaborări cu US Army: 231 de contracte în valoare totală de 15.023.637 de dolari. Unul din asociaţii firmei este Mihai Daraban, preşedintele CCIR.

S-au cazat la „regele lipiilor”

Americanii au cheltuit anul trecut 3.337 de dolari pentru servicii de cazare la hotelul Florida din Mamaia. Hotelul este administrat de New Hotels SRL, firmă deţinută de Adel Abi Khalil şi Ghaleb Nassar, cunoscut ca fiind „regele lipiilor” din România, cel care a deschis prima şaormărie din ţara noastră. Serviciile de de inginerie i-au costat anul trecut pe militarii americani 62.370 de dolari, bani care au intrat în conturile Procont Info Soft SRL, firmă deţinută de Cristian Păvălaşc, fost director al Aeroportului Mihai Kogălniceanu şi pilot militar cu o istorie fabuloasă. Păvălaşc s-a prăbuşit de două cu un MIG 23, în mai 1993 şi august 1994, reuşind să se catapulteze în ambele cazuri. Instalaţiile termice dorite de US Army au adus firmei Ricostar SRL din Tulcea nu mai puţin de 1.013.549 de dolari anul trecut, în timp ce pentru serviciile turistice oferite de Delta Travel Services SRL au plătit 6.274 de dolari.

Au „spart” mii de dolari la o rotiserie

Austriecii de la Strabag SRL au încasat anul trecut doar 5.000 de dolari, pentru lucrări minore, în timp ce Regat Construct Instal SRL din Turda a primit 12.477 de dolari pentru continuarea lucrărilor la grădiniţa pe care americanii au construit-o la Caracal. Şi pentru că soldaţii americani trebuie să şi mănânce, mult şi bine, US Army a plătit anul trecut o factură de 2.296 de dolari către Danadi SRL din Constanţa, firmă care deţine o rotiserie în zona Cazino Mamaia.

În 2017, România a semnat un contract de 3,9 miliarde de dolari pentru rachete Patriot şi un altul de 1,25 miliarde de dolari pentru rachete HIMARS. Numai luna aceasta am virat 218 milioane de dolari către Lockheed Martin pentru primele 18 sisteme HIMARS

Bani frumoşi s-au dus pentru şi dotarea unui centru de fitness destinat soldaţilor americani din Constanţa: 874.783 de dolari, prin 11 contracte oferite firmei B3Globalcon România SRL, filiala unei companii din SUA. Maşinile închiriate i-au costat pe americani 615.690 de dolari, sumă care a mers în conturile firmei constănţene CRK Rental SRL prin intermediul a cinci contracte, în timp ce serviciile de telecomunicaţii oferite de Telekom Romania Mobile Communications SA au scos anul trecut din bugetul US Army 12.204 de dolari. În fine, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului s-a ales anul trecut cu 242.455 de dolari de la armata americană.