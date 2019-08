Valentin Coroiu este noul CEO al UNIQA Asigurari de viata

(C)Zafiu Andrei





Incepand cu data de 1 august 2019, Valentin Coroiu preia functia de CEO al companiei UNIQA Asigurari de viata.Cu o experienta de 19 ani in cadrul echipei UNIQA din Romania, Valentin Coroiu isi asuma noul rol de CEO al UNIQA Asigurari de viata din pozitia de director national de vanzari pentru canalul de vanzare propriu, pozitie ocupata din anul 2015. Anterior, din pozitiile de director si director adjunct, a coordonat activitatea sucursalei UNIQA Cluj, cea mai importanta sucursala din perspectiva volumului de vanzari.

“Ma bucur sa pot valorifica experienta acumulata in domeniul asigurarilor si in cadrul echipei UNIQA pentru a sustine o zona de activitate cu impact semnificativ asupra performantelor companiei. Asigurarile de viata reprezinta un motor important de crestere sanatoasa si durabila pentru brandul UNIQA in Romania. Numirea mea in rolul de CEO al UNIQA Asigurari de viata ma onoreaza si ma responsabilizeaza deopotriva. Este o provocare si o oportunitate de a adresa corect nevoile de protectie prin asigurare si experienta clientilor in cele doua companii ale UNIQA in Romania. Acest lucru ne ajuta sa fim si mai bine ancorati in realitatea clientilor nostri, aducand valoare in viata acestora. Contez pe profesionalismul si calitatea echipei a carei coordonare o preiau la inceputul lunii august. Am convingerea ca, impreuna, vom duce mai departe povestea de succes a UNIQA Asigurari de viata”, a declarat Valentin Coroiu, CEO UNIQA Asigurari de viata.