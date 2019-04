Valoarea tranzacțiilor pe piața reglementată a Bursei de la București scade cu 51% în această săptămână

Valoarea tranzacţiilor pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat, în perioada 15 - 19 aprilie, o scădere cu 51% faţă de săptămâna precedentă, până la 90,09 milioane de lei, însă capitalizarea companiilor listate a urcat la 171,5 miliarde de lei, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucureşti.



În această perioadă au fost consemnate 6.170 de schimburi cu acţiuni, faţă de 8.046 tranzacţii în săptămâna 8 - 12 aprilie 2019. Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost joi, 18 aprilie, când s-au înregistrat 1.007 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 27,51 milioane de lei.



În această săptămână, titlurile Banca Transilvania au generat schimburi de 27 de milioane de lei şi o apreciere cu 0,23%, fiind urmate de acţiunile Fondul Proprietatea, cu 14,31 milioane de lei (+3%), BRD- GSG - 9,4 milioane de lei, (+2,69%), Romgaz - 8,035 milioane de lei (0,45%) şi Nuclearelectrica, cu 7,65 milioane de lei (+3,83%)



Acţiunile Ves SA au consemnat cea mai severă depreciere în perioada menţionată, de 21,31%, secondate de titlurile societăţii Grupul Industrial Electrocontact (- 8,51%) şi de Condmag (- 6,67%).



Pe de altă parte, acţiunile Uztel au câştigat 12,33% în săptămâna 15 -19 aprilie, Şantierul Naval Orşova a încheiat cu un plus de 11,72%, iar titlurile Transilvania Construcţii au urcat cu 7,6%.



În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare, în această săptămână s-a înregistrat un rulaj de 2,46 milioane de lei, în uşoară creştere faţă de perioada precedentă. Numărul total al schimburilor a fost de 621, faţă de 453 cu o săptămână în urmă. Capitalizarea companiilor de pe ATS a urcat 7,47 miliarde de lei.



De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au fost realizate 183.781 tranzacţii în valoare totală de 3,29 de miliarde de lei, media zilnică de tranzacţionare fiind de 43,29 milioane de lei.



În acest an, pe BVB sunt 85 de societăţi emitente şi 29 de intermediari.

AGERPRES