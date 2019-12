Vânzări record pe piața autohtonă de software și servicii digitale

Data information server system network internet business





Vânzările de software şi servicii digitale, în România, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obişnuită din luna noiembrie, în timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, relevă o analiză de specialitate, realizată de unul dintre furnizorii de soluţii de monetizare pentru companii, care activează la nivel global.

Datele 2Checkout arată că vânzările online globale de software şi servicii digitale au crescut cu 37% în intervalul Black Friday - Cyber Monday (29 noiembrie - 3 decembrie 2019).

În România, ziua în care s-a stabilit recordul de vânzări la software şi servicii online a fost 30 noiembrie, cu un salt de 158% peste media unei zile obişnuite din luna noiembrie.

"Aşa cum era de aşteptat, SUA a fost şi în acest an prima în clasamentul ţărilor unde s-au înregistrat cele mai mari vânzări în perioada evenimentelor de shopping amintite, urmată de Marea Britanie, Franţa, Canada şi Germania. Totuşi, recordul de creştere procentuală a vânzărilor de Black Friday nu s-a înregistrat în Statele Unite (doar 33%), ci în Germania, unde evoluţia vânzărilor de software, SaaS şi servicii online a fost de 51%. Canada, Spania, Italia şi Olanda au urmat în acest clasament, unde vânzările de Black Friday au fost în medie cu 49% mai mari decât într-o zi normală, respectiv cu 48%, 44% şi 42%", se menţionează în cercetarea celor de la 2Checkout.



Pe parcursul Cyber Monday (2-3 decembrie), cele mai accentuate creşteri s-au înregistrat în Spania (80%), Italia (77%), Germania (66%), Marea Britanie (63%) şi Canada (57%).



Pe de altă parte, în China s-a observat în acest an o creştere cu 77% a vânzărilor de software şi servicii digitale, şi nu neapărat de Black Friday sau Cyber Monday, ci de Singles Day, cel mai mare eveniment anual de shopping, ce are loc pe 11 noiembrie.



Cele mai căutate aplicaţii şi servicii au fost cele de securitate IT, în toate ţările studiate, urmate de cele audio-video, softuri de dezvoltare web şi aplicaţii utilitare, cu excepţia Statelor Unite unde produsele financiare au ocupat locul al doilea în topul celor mai mari vânzări.



În cazul României, cele mai achiziţionate produse pe durata celor două evenimente cu reduceri au fost aplicaţiile şi serviciile de securitate IT, cele audio-video, softuri de dezvoltare web şi aplicaţii utilitare.



2Checkout este o platformă completă de monetizare pentru companii ce acţionează la nivel global, care le ajută pe acestea să îşi mărească vânzările pe multiple canale şi să îşi majoreze cota de piaţă.

AGERPRES