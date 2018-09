Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut cu aproape 37%, în august

Vânzările de autoturisme Dacia au înregistrat în august un avans de 36,5% în Europa, iar cota de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 3,8%, de la 3,6% în perioada similară din 2017, conform statisticilor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate miercuri.



Datele sunt valabile pentru ţările Uniunii Europene şi cele ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.



Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat luna trecută la 44.009 unităţi, în creştere faţă de perioada similară din 2017 (32.231 vehicule).



Grupurile franceze Renault şi PSA Peugeot Citroen au raportat în august creşteri ale vânzărilor de 56,4% şi, respectiv, 17,1%. Vânzările grupului german Volkswagen şi ale companiei americane Ford au înregistrat luna trecută un avans al livrărilor de 39,3%, şi, respectiv, 16,6%, în timp ce Daimler a raportat un declin de 4,2%.



În mod obişnuit, august este luna cu cele mai scăzute vânzări pe parcursul unui an, dar piaţa auto europeană a raportat un avans semnificativ, de 31,2%, la 1,13 milioane de vehicule. Cea mai probabilă explicaţie pentru această creştere excepţională o reprezintă introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluării (WLTP), care se aplică tuturor maşinilor înmatriculate de la 1 septembrie. Prin urmare, unii producători auto au oferit clienţilor vehicule la preţuri atractive înaintea datei de 1 septembrie. ca rezultat, în multe state europene au fost înregistrate creşteri de peste 10% ale vânzărilor, se arată în comunicatul ACEA.



Toţi producătorii trebuie să îşi testeze vehiculele utilizând WLTP, înainte ca acestea să fie puse în vânzare. Însă, noua procedură armonizată la nivel mondial de testare a vehiculelor uşoare (WLTP), bazată pe date obţinute în condiţii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, întârziind certificarea oficială şi vânzările.



În primele opt luni din acest an, livrările de autoturisme Dacia au înregistrat o creştere de 16,9% în Europa, iar cota de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 3% în perioada similară din 2017. Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat la 375.307 de unităţi, în creştere faţă de perioada ianuarie - august 2017 (321.056 vehicule).



Grupurile franceze Renault şi PSA Peugeot Citroen au raportat o creştere a vânzărilor de 10,4% şi, respectiv, 59,6%, în timp ce livrările companiei americane Ford şi ale grupului german Daimler au scăzut cu 0,2% şi, respectiv, 3,7%. Vânzările Volkswagen, cel mai mare producător auto european, au urcat cu 12,3% în primele opt luni din acest an.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană. AGERPRES