Veniturile Telekom România au ajuns la 980 milioane de euro

Veniturile consolidate ale Telekom România au crescut anul trecut cu 5%, până la 980 milioane euro, iar EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) s-a majorat cu 5%, până la 144 milioane euro.



Creşterea veniturilor a fost generată mai ales de activitatea principală a companiei. Veniturile din servicii fixe s-au majorat cu 11%, până la 479 milioane euro în 2019, comparativ cu 2018. La această creştere a contribuit atât dezvoltarea puternică a segmentului ICT, ale cărui venituri au urcat cu peste 110%, cât şi veniturile din serviciile wholesale, care au avut un avans de peste 20%. În acelaşi timp, veniturile din serviciile broadband & TV au înregistrat o creştere uşoară, de peste 2%. Veniturile din serviciile convergente fix-mobil au crescut de la un an la altul cu aproximativ 30%.



Cheltuielile operaţionale totale au scăzut cu peste 3% în 2019, comparativ cu 2018, arătând un trend în continuă îmbunătăţire în trimestrul 4.



Ca urmare a proceselor de transformare, numărul angajaţilor full time a scăzut cu 21%, de la 6.356 în 2018 până la 5.029 în 2019, prin automatizarea proceselor, simplificarea şi concentrarea pe departamentele care interacţionează în mod direct cu clienţii.



"Rezultatele anului 2019 demonstrează faptul că strategia noastră de redefinire a modelului operaţional pentru a deveni o companie simplă şi digitală este corectă" a spus Miroslav Majoros, CEO, Telekom România.



În ultimul trimestru din 2019, veniturile consolidate ale grupului au continuat trendul ascendent din trimestrele anterioare şi au ajuns la 289 milioane euro. Acest rezultat reprezintă o creştere de 19% faţă de T4 2018 şi este influenţat semnificativ de proiectele majore de ICT. EBITDA a crescut cu 109% faţă de T4 2018 ajungând la 51,6 milioane euro în T4 2019.



Segmentul strategic al serviciilor convergente fix-mobil a continuat să crească pe parcursul anului 2019 şi a înregistrat un avans de 72% în T4 2019, până la 846.000 de utilizatori în prezent.



Veniturile din serviciile fixe au scăzut cu 5%, până la 55,4 milioane euro. Acest rezultat a fost determinat de diminuarea bazei de clienţi, în special pe segmentele de voce şi TV DTH. Scăderea a fost cotrabalansată parţial de creşterea ARPU (venit mediu per utilizator).



Segmentul de TV a ajuns la 1,3 milioane de utilizatori în T4 2019, un declin de 8% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018, determinat în special de reducerea numărului de utilizatori de tehnologie DTH.



Numărul de utilizatori de servicii broadband a avut un declin uşor comparativ cu T4 2018 şi a ajuns la 1,1 milioane. În acelaşi timp, veniturile din servicii broadband au înregistrat o creştere de 8% comparativ cu ultimele trei luni din 2018, reflectând concentrarea companiei pe oferte cu valoare mai ridicată, cu un ARPU mai mare.



Veniturile din servicii mobile au continuat să se stabilizeze în ultimul trimestru al anului trecut, totalizând 75 milioane euro, cu o scădere uşoară de sub 1% comparativ cu T4 2018. Un trend pozitiv poate fi remarcat în veniturile din date mobile, care au înregistrat o creştere de 11%.



Ponderea clienţilor postpaid în baza totală de clienţi de servicii mobile - de 4 milioane- a crescut cu 38% în T4 2019.



"Suntem mulţumiţi de performanţa din 2019. Am înregistrat creştere simultană pentru trei indicatori de performanţă majori - venituri, EBITDA şi flux de numerar operaţional, pentru prima oară în patru ani. Aceste rezultate ne fac încrezători că suntem pe drumul cel bun. Cu toate acestea, suntem abia la jumătatea drumului nostru către performanţă. Am stabilizat business-ul şi putem observa semnele de redresare. Trebuie să rămânem concentraţi şi disciplinaţi în execuţia strategiei noastre. Jocul nu s-a terminat, trebuie să jucam şi rundele următoare şi aceste runde vor fi pline de provocări. Suntem totuşi într-un punct bun, pentru că performanţa noastră a crescut şi în T4 2019, în ciuda unui context de piaţă competitiv", a spus Nicolas Mahler, director executiv financiar, Telekom Romania.



Creşterea în segmentul postpaid a fost generată de rezultatele foarte bune de portabilitate, care au plasat Telekom pe poziţia a doua în rândul operatorilor de telecomunicaţii, în 2019 peste 249.000 de clienţi portându-şi numerele în reţeaua mobilă a companiei.

AGERPRES